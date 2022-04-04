Така ж мутна й огидна, як і їхні мізки. Там немає цінностей, є тільки імперські та радянські скрепи, точно як ця банка.

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Це фашизм

Їх сенс в лояльності керівнику та фейковій історії. Все так, як було в Мусоліні. Тому це фашизм. Він хоче знищити нас шляхом свідомого геноциду та винищення. Шляхом тотальної деукраїнізації, як в сталінські часи та шляхом відсікання від цивілізованого світу.

Путін не встиг організувати табори на Київщині / Фото Getty Images

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На Київщині почали геноцид

У Бучі та Гостомелі встигли почати геноцид, але не встигли організувати концентраційні табори. Очевидно, що це в планах Кремля, адже весь арсенал сталінізму та фашизму буде задіяний.

Якби це було можливо, таку саму стратегію застосували б і до всієї Центральної Європи. Як у 1956 році до Угорщини й у 1968 році до Чехословаччини.

Вже час прокинутися і поєднати зусилля, інакше Росія зруйнує пів світу. Час для нових альянсів.

Банка, яку дали російським окупантам / Фото з фейсбук-сторінки Павла Клімкіна

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