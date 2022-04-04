Такая же мутная и отвратительная, как и их мозги. Там нет ценностей, есть только имперские и советские скрепы, точно как эта банка.

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Это фашизм

Их смысл в лояльности к руководителю и фейковой истории. Все так, как было у Мусолини. Потому это фашизм. Он хочет уничтожить нас путем сознательного геноцида и истребления. Путем тотальной деукраинизации, как в сталинские времена, и путем отсечения от цивилизованного мира.

Путин не успел организовать лагеря в Киевской области / Фото Getty Images

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В Киевской области начали геноцид

В Буче и Гостомеле успели начать геноцид, но не успели организовать концентрационные лагеря. Очевидно, это в планах Кремля, ведь весь арсенал сталинизма и фашизма будет задействован.

Если бы это было возможно, такую ​​же стратегию применили бы и ко всей Центральной Европе. Как в 1956 году к Венгрии и в 1968 году к Чехословакии.

Пора проснуться и объединить усилия, иначе Россия разрушит полмира. Время для новых альянсов.

Банка, которую дали российским оккупантам / Фото из фейсбук-страницы Павла Климкина