Нашего героя тогда купили на том, что хитрый номенклатурщик Ельцин пообещал Лукашенко, что он так молод и умен, и быть ему его преемником. Ельцин не сказал, что он еще минимум 20 человек это говорил. Но наш герой решил, что он так перспективен, что ему достанется российский престол, и тогда он был готов подписать все, что угодно.

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Россия уничтожала свободу народа

Тогда в Минске начали проходить масштабные демонстрации, потому что этот проект не находил поддержки. И я возвращаюсь к тому, что Россия умеет последовательно шаг за шагом ломать волю народа – нашими руками. В том же 1996 году милиция являлась частью народа. На демонстрациях мы могли с ними подраться, а потом на пиво сходить.

А за эти 20 лет из силовиков воспитали отдельную касту, сейчас это не просто больше не часть народа, это небожители, которые нас гоняют и лупят, держат всех в страхе и имеют за это определенные привилегии. И у них нет сомнений, что все они правильно поступают.

Для России было очень важно не допустить ярко выраженного момента, чтобы сегодня было до оккупации, а завтра – после. Тогда народ мог бы взяться за вилы. Они постарались этот момент настолько размазать, чтобы он остался совершенно незамеченным.

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В Беларуси произвели зачистку

Плюс у нас провели серьезную зачистку. В 2020 году народу надоело это издевательство под названием выборы. Лукашенко выиграл свои первые выборы, затем следующие. А с 2005 года выборы проводятся по одному сценарию – ему просто рисуют какие-то цифры.

В 2020 году всем это настолько надоело, все же интересуются, кто голосовал за Лукашенко, а оказывается, что за него голосовал каждый пятый, если не меньше, откуда берутся эти 80%?

Тогда народ вышел на протесты как мог, из-за своего воспитания – с цветочками и объятиями. Все надеялись, что от Лукашенко устали даже силовики и они могут перейти на сторону народа. Но силовики предали народ. Если бы не они, то в 2020 году все было бы по-другому. Но они посчитали, кто же так будет их кормить и позволит такой произвол, когда им все можно.

После 2020 года Лукашенко начал массово сажать всех участвовавших в этих протестах. Начали жестко сажать людей в тюрьме, за какой-то репост могли дать четыре года тюрьмы. Таким образом они зашугали людей. Они сажали на 15 суток, а затем позволяли выехать из страны.

Лукашенко массово сажал всех, кто вышел на протесты / Фото Getty Images

Если ты не сориентировался и не уехал, тогда тебя сажали уже на дольше. Они сознательно создали истерию – если тебя выпустили, надо валить из страны. И таким образом из Беларуси уехало около 300 тысяч человек.

Пассионариев в любом обществе – 4-5%, то фактически у нас есть зачистка всего пассионарного поля Беларуси. Лукашенко для Путина совершил полную зачистку.