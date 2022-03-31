Они бросают сюда все, что можно. Они хотят захватить всю Украину.
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Планы оккупантов и действия Украины
У нас есть один сценарий действий: полное уничтожение их здесь, освобождение Донбасса и освобождение Крыма. У нас уже достаточно сил, которые мы накопили с 2014 года, готовы встать на защиту страны.
Оккупанты уничтожают Мариуполь и другие города / Фото пресс-службы полка "Азов"
Важно Путинские планы по захвату всей Украины разрушаются
Обстановка в Мариуполе
В Мариуполе продолжаются боевые действия. Снова бомбят. Снова на улицах работают минометы, в окрестностях бьют танки, а эвакуационных коридоров все еще нет.
В Восточном районе оккупанты собирают людей, говорят, что формируют гумконвои, и вывозят людей в Таганрог. Там забирают у них документы. Сделали лагерь, где держат мужчин отдельно, всех остальных отдельно.
Их могут держать в заложниках, либо потом будут обменивать или убеждать мобилизовать в российскую армию. Пока цели этих действий нам неизвестны. С этими людьми пока нет связи, потому что телефоны у них тоже отбирают.
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