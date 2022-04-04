"Культурні щурі" тікають з корабля

Адже французький актор протягом багатьох років був прихильником російського президента, погоджувався з усіма його діями – навіть найбільш дикими.

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Після 2014 року, коли російські війська вторглися в Україну й окупували Крим і Донбас, Жерар Депардьє продовжував підтримувати Володимира Путіна. Більше того, він називав Україну частиною Російської Федерації. Тепер, як ми бачимо, Депардьє змінив свою точку зору, і це дуже не сподобалося у Кремлі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вже сказав, що Депардьє просто не розуміє ситуації, яка склалася. Якось дивно – коли підтримував Путіна в усіх діях російського правителя, тоді розумів, а от зараз, коли перестав підтримувати, відразу перестав розуміти.

У Держдумі РФ вже пропонують відібрати в Жерара Депардьє ту власність, яку йому віддали на території Росії, й передати її на потреби так званої "російської спеціальної операції" на території України.

Таким чином, я можу чітко сказати, що історія з Депардьє стала для російських пропагандистів ще одним неприємним лакмусовим папірчиком. З ними не хочуть більше мати справи навіть найвідданіші прихильники. Навіть ті російські діячі культури, які донедавна відмовчувалися і намагалися зробити вигляд, що в авторитарній Росії нічого не відбувається.

Оперна діва Анна Нетребко, з якою вже перервали співробітництво кілька оперних театрів у цивілізованому світі, також виступила зі спеціальною заявою, в якій підкреслила, що засуджує війну проти України й ніколи не мала нічого спільного з Володимиром Путіним, і навіть не бачила його, а тільки тоді, коли він вручав їй якісь державні нагороди за музичну діяльність. Що, до речі, не відповідає дійсності, тому що Нетребко протягом багатьох років була однією з найбільш відданих прихильниць Володимира Путіна у культурі.

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Однак і це зараз стало, м'яко кажучи, не дуже приємним фактом для кожного, хто хоче продовжувати свою кар'єру в цивілізованому світі. Це дуже нагадує мені часи, коли Радянський Союз боровся з Угорщиною або Чехословаччиною, без усяких реальних мотивів окуповував ці європейські країни.

Тоді також було чимало людей серед західної інтелігенції, які вважали, що мають підтримувати Радянський Союз. Хтось, тому що подобалися комуністичні ідеї. Хтось, тому що підтримував Радянський Союз під час Другої світової війни й забув той факт, що на першому періоді цієї війни Йосип Сталін був відданим союзником Адольфа Гітлера й разом із ним ділив Європу. Хтось просто по дурості, а хтось за гроші.

І ось всі ці люди і 1956 року, і 1968 року змушені були, щоб не втрачати повністю репутацію у власних країнах, відмовлятися від підтримки Радянського Союзу. Бо ці злочини, які відбувалися на очах усього світу в Угорщині чи Чехословаччині, не дозволяли їм далі говорити, що вони є прихильниками комуністичних ідей або шанують внесок Радянського Союзу в перемогу в Другій світовій війні.

Тому що ставилися доволі прості питання: якщо Радянський Союз переміг у Другій світовій війні й звільнив народи Європи від гітлерівської навали, чому він зараз діє саме так, як діяв Гітлер? Що відрізняє Радянський Союз від гітлерівської Німеччини? І відповідь на це питання була досить простою – а нічого не відрізняє. Просто ви підтримуєте Сталіна чи спадкоємців Сталіна так, як хтось у 30 – 40-ві роки ХХ сторіччя підтримував Гітлера.

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Зараз до тих, хто підтримує Путіна, саме такий, можна сказати, гамбурзький рахунок. Можна сказати, що ці люди також мають вибір: або відмовитися від своєї репутації як такої, або спробувати пояснити, чому вони підтримують Володимира Путіна у жорстокій війні проти України.

А з кожним днем це робити важче й важче, тому що на екранах телевізорів і в інтернеті – фотографії знищених будинків Маріуполя й Чернігова, фотографії людей, які втрачають все під час російських бомбардувань, повідомлення про смерть мирних мешканців, про військові злочини російських солдатів, які вбивають, ґвалтують і грабують. І це все – навіть не так, як було під час агресії СРСР проти Угорщини чи Чехословаччини, чи навіть Афганістану.

Тоді не було інтернету, тоді факти з'являлися набагато пізніше, ніж їх встигали осмислити люди. А зараз можна сказати, що Російська Федерація здійснює воєнні злочини буквально в прямому ефірі, буквально на камери світових телевізійних компаній. Такої демонстрації злочинності цілої держави і цілого суспільства ще не було в історії. Можна сказати, що РФ вже зараз виставила себе на суд людства.

І тоді виникає питання: а який такий Жерар Депардьє, навіть, якщо йому подарувати безліч виноградників на території РФ, навіть, якщо дати йому російський паспорт, навіть якщо дозволити йому звільнення від податків, погодиться з тим, що всі будуть вважати його прихильником вбивць?

Звичайно, що у самого Володимира Путіна чи у Дмитра Пєскова, який обслуговує Путіна і змушений вже буде обслуговувати його аж до спільного судового процесу проти військових злочинців РФ, у депутатів Держдуми, які вже проголосували за таку кількість злочинних рішень, яких вистачить на пожиттєве покарання і для Володіна, і для інших маріонеткових мерзотників – у них немає ніякого вибору.

Вони зробили свій вибір тоді, коли не змогли зупинити злочини РФ проти України і коли фактично продемонстрували перетворення РФ на Четвертий рейх на чолі з новим Адольфом.

Але у всіх інших, у тих, хто ще не заплямований цією війною, є можливість потроху відповзти від тих, із ким вони співробітничали всі ці роки, й зробити вигляд, що після 2014 року нічого такого не було. Чи сказати, що це – просто дурість, за яку потрібно буде відповідати, але не злочин, тому що злочини не підтримувалися.

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Так, акторка Інгеборга Дапкунайте, яка також втекла з Росії, зараз говорить, що найбільшою її помилкою було не втекти ще у 2014 році. І вона розуміє, що цю помилку не можна виправити. Але ж зараз акторка вже залишила територію злочинної федерації, зараз вона не хоче нічого мати спільного із вбивствами, які здійснює російська армія на території України.

Так що не треба просто нехтувати тим, як хоче втекти від відповідальності за злочини Володимира Путіна Жерар Депардьє. Скоро у російського фюрера не залишиться жодного прихильника у цивілізованому світі. А потім прихильників буде дедалі менше й менше у самій Росії. І єдині, з ким Путіну можна буде говорити щиро про власні злочини, будуть його охоронці ну, і до певного моменту його власні генерали.

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