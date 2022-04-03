І перш ніж до нього прийдуть і запитають, а де ти все це взяв, то йому краще вигадати якусь "Новоросію", "Староросію", "Діроросію", щоб народ був зайнятий.

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Росія все більше схожа на Німеччину 1939 року

Я з подивом дивлюся, що Німеччина 1939 року та Росія 2014 року й надалі стають дуже схожими. Навіть форма російська дедалі більше мімікрує і стає схожою на стару есесівську форму. Навіть зовні вони схожі, не кажучи вже про внутрішній зміст.

Адже росіяни впевнені, що вони єдині на планеті розумні, єдині знають, як правильно чинити й повинні рятувати всіх, незрозуміло правда від кого і від чого.

Це Росії хочеться уявити процеси, що відбуваються, ніби йде боротьба націоналізмів. Що є російський націоналізм, український націоналізм, білоруський. Але я дійшов висновку, що немає боротьби націоналізмів, є різні стилі життя та боротьба за свободу.

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Зміна влади відбувається лише в Україні

По суті, тільки в Україні відбувається зміна влади. Так, шумно, але вона відбувається і це нормально. Це те, чого не вистачає ні Білорусі, ні Росії, де ці корисні копалини, що Лукашенко, що Путін дірвалися до влади й фіг їх видереш звідти. І в цьому якраз немає нічого хорошого.

Я приїхав до України у 2014 році, залишився тут і не жалкую. Росія любить стверджувати, що в Україні щось не так, але Україна жива та вільна. Мене тут чудово розуміють по-білоруськи. Я перебрався до Львова, і я скрізь розмовляю білоруською, всі мене розуміють і жодних питань ні в кого не виникає. Навпаки, іноді питають, з якого я регіону України. Не бачу тут жодного націоналізму.

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