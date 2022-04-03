И прежде чем к нему придут и спросят, а где ты все это взял, то ему лучше придумать какую-то "Новороссию", "Старороссию", "Диророссию", чтобы народ был занят.

Читайте Оккупанты хотят захватить всю Украину: у нас есть только один сценарий действий

Россия все больше похожа на Германию 1939 года

Я с удивлением смотрю, что Германия 1939 года и Россия 2014 года и в дальнейшем становятся очень похожими. Даже форма русская все больше мимикрирует и становится похожей на старую эсэсовскую форму. Даже внешне они похожи, не говоря уже о внутреннем содержании.

Ведь русские уверены, что они единственные на планете разумные, единственные знают, как правильно поступать и должны спасать всех, непонятно от кого и от чего.

Это России хочется представить происходящие процессы, будто идет борьба национализмов. Что есть русский национализм, украинский национализм, белорусский. Но я пришел к выводу, что нет борьбы национализмов, есть разные стили жизни и борьба за свободу.

Путин не знает, чем заняться / Фото Getty Images

Важно Мирное соглашение с Украиной приближает уход Путина

Смена власти происходит только в Украине

По сути, только в Украине происходит смена власти. Да, шумно, но она происходит и это нормально. Это то, чего не хватает ни Беларуси, ни России, где эти полезные ископаемые, что Лукашенко, что Путин добрались до власти и фиг их видереш оттуда. И в этом как раз нет ничего хорошего.

Я приехал в Украину в 2014 году, остался здесь и не жалею. Россия любит утверждать, что в Украине что-то не так, но Украина жива и свободна. Меня здесь прекрасно понимают по-белорусски. Я перебрался во Львов, и я везде говорю на белорусском, все меня понимают и никаких вопросов ни у кого не возникает. Наоборот, иногда спрашивают, из какого я региона Украины. Не вижу здесь никакого национализма.

Зеленский заявил, что Украина – это только начало, если не остановить Россию: смотрите видео