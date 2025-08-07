В России массово отключают интернет, чтобы помешать дронам получать навигационные данные, необходимые для ударов по военным объектам. Однако, за этим стоят и другие мотивы властей.

Для чего Россия массово отключает интернет?

Жительница Ростовской области Татьяна в комментарии изданию сообщила, что российские власти никоим образом не информируют население об отключении интернета.

Согласно данным независимого цифрового проекта "На связи", в июле в России зафиксировали 2099 случаев отключения интернета – это втрое больше, чем в июне, и в 30 раз больше, чем в мае.

Это становится новой нормой,

– заявила еще одна жительница Ростовской области.

Хотя официальная причина таких мер – противодействие атакам украинских беспилотников, эксперты считают, что Кремль одновременно пытается усилить контроль над населением и ограничить свободу в интернете.

В частности, британская военная разведка заявляет, что Россия использует отключение как инструмент контроля над информационной средой.

Россия уже имеет опыт цифровой цензуры – от блокировки мессенджеров до ограничения доступа во время протестов. На прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин подписал новые законы, усиливающие борьбу с VPN и иностранными сервисами.

По информации Access Now, Россия уже занимает четвертое место в мире по количеству цифровых отключений.

Эксперты сравнивают нынешнюю политику России с китайской моделью интернет-цензуры – так называемым "Большим брандмауэром".

Как отмечает издание, в отличие от технически подготовленного Китая, Россия демонстрирует хаотичность и слабую эффективность. Отключения интернета серьезно влияют на повседневную жизнь миллионов россиян, затрудняют коммуникацию, делая невозможным своевременное реагирование на атаки дронов и наносят экономике ущерб до 60 миллионов долларов в день.

Когда Россия начала активно отключать интернет?

Интернет-отключения активизировались в мае, во время празднования "дня победы", когда Москва столкнулась с масштабными перебоями. Тогда российские власти объяснили их необходимостью защиты от дронов. Впоследствии эти меры распространились на всю территорию страны, включая регионы, которые не были мишенями атак.

Украинская операция "Паутина", которая состоялась в июне, заставила российских чиновников принять дополнительные меры. В то же время, как заметил Саркис Дарбинян из "Роскомсвободы", такие действия больше похожи на "акт отчаяния", чем на эффективный ответ.

Кроме ударов беспилотников, Россия также сталкивается с киберугрозами. На прошлой неделе проукраинские хакеры нанесли серьезный удар по "Аэрофлоту", уничтожив 7 000 серверов и нарушив работу московских аэропортов. Другая атака вывела из строя более 1 100 аптек в более 80 городах страны.

В издании отмечают, что эти кибератаки – еще один способ перенести войну на территорию России. В сочетании с информационной изоляцией они формируют новую реальность для россиян.