У Росії масово відключають інтернет, щоб завадити дронам отримувати навігаційні дані, необхідні для ударів по військових об'єктах. Однак, за цим стоять й інші мотиви влади.

Для чого Росія масово відключає інтернет?

Жителька Ростовської області Тетяна в коментарі виданню повідомила, що російська влада жодним чином не інформує населення про відключення інтернету.

Згідно з даними незалежного цифрового проєкту "На связи", у липні в Росії зафіксували 2099 випадків відключення інтернету – це втричі більше, ніж у червні, і в 30 разів більше, ніж у травні.

Це стає новою нормою,

– заявила ще одна жителька Ростовської області.

Хоча офіційна причина таких заходів – протидія атакам українських безпілотників, експерти вважають, що Кремль водночас намагається посилити контроль над населенням і обмежити свободу в інтернеті.

Зокрема, британська військова розвідка заявляє, що Росія використовує відключення як інструмент контролю над інформаційним середовищем.

Росія вже має досвід цифрової цензури – від блокування месенджерів до обмеження доступу під час протестів. Минулого тижня глава Кремля Володимир Путін підписав нові закони, що посилюють боротьбу з VPN та іноземними сервісами.

За інформацією Access Now, Росія вже займає четверте місце у світі за кількістю цифрових відключень.

Експерти порівнюють нинішню політику Росії з китайською моделлю інтернет-цензури – так званим "Великим брандмауером".

Як зазначає видання, на відміну від технічно підготовленого Китаю, Росія демонструє хаотичність і слабку ефективність. Відключення інтернету серйозно впливають на повсякденне життя мільйонів росіян, ускладнюють комунікацію, унеможливлюючи своєчасне реагування на атаки дронів і завдають економіці збитків до 60 мільйонів доларів на день.

Коли Росія почала активно відключати інтернет?

Інтернет-відключення активізувались в травні, під час святкування "дня перемоги", коли Москва стикнулася з масштабними перебоями. Тоді російська влада пояснила їх необхідністю захисту від дронів. Згодом ці заходи поширилися на всю територію країни, включно з регіонами, які не були мішенями атак.

Українська операція "Павутина", яка відбулася в червні, змусила російських чиновників вжити додаткових заходів. Водночас, як зауважив Саркіс Дарбінян із "Роскомсвободи", такі дії більше схожі на "акт відчаю", ніж на ефективну відповідь.

Окрім ударів безпілотників, Росія також стикається з кіберзагрозами. Минулого тижня проукраїнські хакери завдали серйозного удару по "Аерофлоту", знищивши 7 000 серверів і порушивши роботу московських аеропортів. Інша атака вивела з ладу понад 1 100 аптек у понад 80 містах країни.

У виданні зазначають, що ці кібератаки – ще один спосіб перенести війну на територію Росії. У поєднанні з інформаційною ізоляцією вони формують нову реальність для росіян.