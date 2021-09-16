Отомстил за младшего брата, – отец, убивший 3-летнего сына, объяснил свой бесчеловечный поступок

В Глухове Сумской области мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына. Злоумышленник признался в содеянном и объяснил, что это была месть.

Об этом он сообщил правоохранителями во время допроса. По его словам, преступление "уже давно назревало".

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Еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не искалечил, чуть не разбил голову,

– сказал мужчина.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Между тем эксперты устанавливают причину смерти ребенка. 16 сентября, когда нашли тело, мальчику должно было исполниться 4 года.

Что известно об убийстве

В Глухове отец забрал своего 3-летнего сына из детского сада и исчез вместе с ним.

После исчезновения в городе развернулась поисковая операция.

Целую ночь отца с сыном искали правоохранители, соседи и знакомые.

Их фотографии заполонили все местные группы в сети.

Полиция 16 сентября сообщила, что нашла и отца и ребенка – мальчик был уже мертв. Мужчину задержали, а в участке он признался в убийстве собственного ребенка.

За убийство сына отцу грозит заключение сроком до 15 лет или пожизненное.

Полиция задержала отца, который жестоко убил своего сына: смотрите видео