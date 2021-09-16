Помстився за молодшого брата, – батько, який вбив 3-річного сина, пояснив свій нелюдський вчинок

У Глухові, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина. Зловмисник зізнався у скоєному та пояснив, що це була помста.

Про це він повідомив правоохоронцями під час допиту. За його словами, злочин "вже давно назрівав".

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Ще рік тому хотів вивезти та залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не скалічив, мало не розбив голову,

– сказав чоловік.

Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Тим часом експерти встановлюють причину смерті дитини. 16 вересня, коли знайшли тіло, хлопчику мало виповнитися 4 роки.

Що відомо про вбивство

У Глухові батько забрав свого 3-річного сина із дитячого садочка і зник разом з ним.

Після зникнення у місті розгорнулася пошукова операція.

Цілу ніч батька з сином шукали правоохоронці, сусіди та знайомі.

Їхні світлини заполонили всі місцеві групи у мережі.

Поліція 16 вересня поінформувала, що знайшла і батька і дитину – хлопчик був вже мертвий. Чоловіка затримали, а у відділку він зізнався в убивстві власної дитини.

За вбивство сина батьку загрожує ув'язнення терміном до 15 років або ж довічне.

Поліція затримала батька, який жорстоко вбив свого сина: дивіться відео