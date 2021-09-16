Правоохоронці знайшли 50-річного чоловіка на одній із вулиць міста, однак сина з ним не було. Спочатку він переконував, що не знає, де дитина.

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Батько одягнув дитині пакет на голову

Через деякий час чоловік зізнався у скоєному та показав правоохоронцям місце злочину. Як з'ясувалося, з дитячого садочка батько повіз сина не додому, а за місто, у лісосмугу.

Там чоловік зв'язав дитині руки та одягнув їй на голову пакет. Через це 3-річний хлопчик задихнувся і помер.



Місце вбивства 3-річного хлопчика

Після вбивства сина, чоловік вирішив повернутися додому. Які були мотиви цього жахливого злочину – поки не зрозуміло. Поки триває слідство, його заарештували.

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