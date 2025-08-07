В России произошло массовое отравление чачей –грузинским виноградным бренди. Известно по меньшей мере о 10 жертвах, их количество может возрасти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о массовом отравлении в Сочи?

Так, "паленой" чачей под видом домашнего вина торговали на рынке "Казачий" в поселке Сириус две женщины – 71-летняя бабушка и ее 30-летняя внучка. Обеих уже отправили под стражу до начала октября.

Употребление суррогата стало смертельным, в частности, для целой семьи из Подмосковья. Отдыхающие выпили по рюмке вечером, а уже на следующий день почувствовали себя нехорошо. Сначала семья списала все на похмелье, но уже к вечеру они не могли стоять, говорить и постоянно теряли сознание. В их крови нашли метанол.

Похожим образом погибла и семья из Комсомольска-на-Амуре. Супруги отдыхали в Сочи с дочерьми 13 и 4 лет. Уже перед самым отъездом они решили выпить местной чачи. Вскоре в подъезде женщине стало плохо и она умерла. Мужчину удалось доставить в больницу в Воронеже. Однако там у него пропало зрение, отказали почки, а после он впал в кому и умер.

Также сообщается о смерти двух туристок из Челябинска, а также мужчины, который распивал алкоголь вместе с женой. Последнюю спасло то, что она выпила всего один стакан.

Вероятно, подозреваемая женщина не изготавливала алкоголь сама, а покупала его у одних и тех же поставщиков. Жертв может быть и больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

К слову, в июле на временно оккупированных территориях российские военные отравились водой, которую им привезли якобы волонтеры. Тогда также не обошлось без жертв.