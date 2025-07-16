Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Почему россияне на фронте массово отравились водой?

Недавно в сети появились сообщения о том, что несколько российских оккупантов пожаловались на отравление водой. Телеграмом распространились слухи, что эту воду на передовую им привезли какие-то добрые волонтеры. Российские военные разделили между собой баклажки воды, но от нее несколько захватчиков упали в кому и умерли.

Сообщается, что инциденты с отравлением водой фиксировались на Донецком и Запорожском направлениях, куда волонтеры и привезли эту гуманитарную помощь.

Оккупанты получили опасную для жизни воду: смотрите видео

В России бьют тревогу, что к бойцам едут враги под видом волонтеров и привозят им воду с ядом. Они говорят, что бутылки явно едут не из магазинов.

Россиянка рассказывает, как ее знакомые солдаты отравились водой: видео

Между тем в Центре национального сопротивления отметили, что эта вода была предназначена именно для российских "освободителей", чтобы жизнь на оккупированных территориях не воспринималась ими, как нечто легкое, а ответственность за военные преступления все же наступит.

К слову, более эффективно ВСУ поражают россиян оружием. Так только за последние сутки на передовой ликвидировали 1 170 оккупантов. Общие потери России в войне уже превысили 1 037 460 военных.