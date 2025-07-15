24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация изначально вышла на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Как украинцы противодействуют российским мотоциклистам на фронте?

Возможно, эти новые средства уже замедляют летнее наступление России.

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Некоторые украинские дроны сбрасывают дорожные шипы – разворачивают ленты с металлическими шипами, пробивающие шины, – чтобы перекрыть дороги перед атаками российских мотоциклистов.

Увеличение трафика работает. На видео 82-й десантно-штурмовой бригады Украины изображено, как дроны ночью сбрасывают шипы вблизи Покровска. Днем это приводит к авариям российских мотоциклистов. Бригада, очевидно, отправляет дроны-бомбардировщики, которые сбрасывают гранаты, а также взрывные дроны с видом от первого лица, чтобы атаковать катапультированных мотоциклистов после их аварии.

Уже как минимум год украинские группы беспилотников, в том числе и известные "Птицы Мадьяра", засевают дороги за российской линией острыми кусками металла. Они называются "кальтропы" и могут прокалывать шины и останавливать движение.

Кальтропы, вместе с дорожными шипами и другими простыми контрмерами, приобретают большое значение сейчас, когда российские полки в значительной степени перешли на пехотные и мотоциклетные штурмы.

Потратив более 20 000 танков, боевых машин и другой тяжелой техники на украинские мины, артиллерию, ракеты и беспилотники, Россия в основном придерживает те несколько боевых машин, оставшиеся. Возможно, сохраняя их для будущей войны где-нибудь в Европе.

В тактической смене есть холодная логика. "Мотоциклы дают им больше шансов на успех в операциях", – сказал о россиянах украинско-американский военный корреспондент Дэвид Кириченко. "Если вы можете быстро ездить и маневрировать сквозь мины, то сможете быстрее атаковать украинские позиции".

"Россияне надеются, что при наличии достаточного количества зарядов, достаточное количество солдат в течение нескольких недель может собраться в бункере здания, а когда они туда попадают, то начинают копать очень глубоко и строить окопы", – добавил Кириченко.

"Со временем, как только у них соберется достаточно солдат в этом районе, и они будут готовы штурмовать соседнюю улицу, россияне будут запускать крылатые бомбы, открывать артиллерийский огонь. Будут делать все – и позволят своим солдатам проводить эти жестокие штурмы улица за улицей".

Но быстрые российские атаки на мотоциклах работают только до тех пор, пока украинцы строят свои оборонительные планы на основе медленных механизированных атак. Очевидно, что некоторые простые контрмеры могут остановить мотоциклы.

Напомню, что еще в мае один российский солдат на мотоцикле плохо закончил, когда попытался перепрыгнуть на мотоцикле через широкий украинский окоп, и не смог. Он врезался в земляные укрепления, очевидно, погибнув в результате удара.

Смотрите видео, как оккупант подорвался на мотоцикле:

"Украина может адаптироваться, используя, например, классические средства противопехотной обороны: от противопехотных мин и кальтропов против легкой техники, до колючей проволоки или современной проволоки-гармошки", – объяснил Якуб Яновский, аналитик разведывательного коллектива Oryx.

"Если Украине удастся масштабировать эти оборонительные сооружения настолько, что легкая пехота и то, что я бы назвал "моторизованными кавалерийскими атаками", станут нежизнеспособными – или по крайней мере гораздо менее полезными, чем они есть сейчас – Россия окажется в довольно затруднительном положении", – сказал Яновский.

Хотя россияне могли бы вернуться к механизированным атакам, им все равно пришлось бы иметь дело с теми же минами, артиллерией, ракетами и беспилотниками, которые делали механизированные атаки неприемлемо дорогими. Более того, у них было бы меньше транспортных средств, которые можно было бы выделить для нового раунда механизированных атак.

"Эта война уже поглотила очень значительный процент того, что имела Россия, – объяснил Яновский, – и вопрос в том, сколько россияне хотят сохранить после этой войны для потенциального использования в других конфликтах в будущем. Поэтому я считаю, что это потенциальная слабость нынешнего российского подхода".

Надежды россиян на большое наступление на Сумщину угасают?

Россия развернула мотоциклетные войска, чтобы ускорить темпы своего наступления и сохранить остатки бронетехники. Это помогло россиянам ускорить продвижение в Украине этой весной. Российские полки захватывали около 13 квадратных километров в день в мае – вдвое больше, чем в июне.

Но украинцы могут замедлить продвижение или даже вернуть его обратно с помощью дешевых и простых трюков по уничтожению мотоциклов. Уже есть некоторые доказательства того, что это работает. После захвата более 150 квадратных километров Сумской области этой весной полностью пехотными силами, россияне теперь отступают в Сумах.

Российские надежды на большое продвижение на севере, похоже, угасают. Атакуя пешком или на велосипедах вдоль асфальтированных дорог против окопанных украинских войск, россияне, возможно, сохраняют свои последние танки.

Но они также дают украинцам золотую возможность укрепить линию фронта шипами, проволокой и окопами, что делает большой прорыв россиян еще менее вероятным, чем был до того, как большинство российских танков отступили.