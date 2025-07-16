Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

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Чому росіяни на фронті масово отруїлися водою?

Нещодавно в мережі з'явилися повідомлення про те, що кілька російських окупантів поскаржилися на отруєння водою. Телеграмом поширилися чутки, що цю воду на передову їм привезли якісь добрі волонтери. Російські військові розділили між собою баклажки води, але від неї кілька загарбників впали в комусь і померли.

Повідомляється, що інциденти з отруєнням водою фіксувалися на Донецькому та Запорізькому напрямках, куди волонтери і привезли цю гуманітарну допомогу.

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У Росії б'ють на сполох, що до бійців їдуть вороги під виглядом волонтерів та привозять їм воду з отрутою. Вони кажуть, що пляшки явно їдуть не з магазинів.

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Тим часом у Центрі національного спротиву зазначили, що ця вода була призначена саме для російських "освободітєлєй", щоб життя на окупованих територіях не сприймалося ними, як щось легке, а відповідальність за воєнні злочини все ж наступить.

До слова, більш ефективно ЗСУ вражають росіян зброєю. Так лише за останню добу на передовій ліквідували 1 170 окупантів. Загальні втрати Росії у війні вже перевищили 1 037 460 військових.