Родители детей с инвалидностью отныне могут оформить отсрочку в Резерв+
- Родители детей с инвалидностью отныне могут получить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.
- Необходимо обновить приложение, авторизоваться и подать запрос; система автоматически проверяет информацию в госреестрах.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. Отсрочку в приложении Резерв+ теперь могут получить и родители детей с инвалидностью.
Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Министерстве обороны. Читайте подробнее в материале 24 Канала.
Как получить отсрочку родителям детей с инвалидностью?
В приложении Резерв+ запустили возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью – прозрачно, быстро, без справок и очередей. Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах. Услугу могут получить:
- родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку.
Главное условие – информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства,
– говорится в сообщении.
Чтобы подать запрос, необходимо сначала обновить приложение до последней версии и авторизоваться. Затем на главном экране нажать на три точки, выбрать "Подать запрос на отсрочку" и нужный ее тип.
Если не удалось оформить отсрочку?
- К слову, система может отказать в оформлении отсрочки. Чаще всего это происходит из-за того, что в госреестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.
- Обновить данные можно онлайн в Электронном кабинете лица с инвалидностью по ссылке. Если же ребенок еще не зарегистрирован в системе, сделать это можно по ссылке.
- Кроме того, обновить данные можно в учреждениях, в которых – подскажет сообщение с отказом. В частности в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП), органе социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионном Фонде Украины (ПФУ).
- Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.
Обратите внимание! Записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа закончился, а ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно – подать запрос можно после получения нового документа.