Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. Отсрочку в приложении Резерв+ теперь могут получить и родители детей с инвалидностью.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Министерстве обороны. Читайте подробнее в материале 24 Канала.

Смотрите также Можно ли уволиться из армии, если один из родителей имеет инвалидность: объяснение юристов

Как получить отсрочку родителям детей с инвалидностью?

В приложении Резерв+ запустили возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью – прозрачно, быстро, без справок и очередей. Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах. Услугу могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку.

Главное условие – информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства,

– говорится в сообщении.

Чтобы подать запрос, необходимо сначала обновить приложение до последней версии и авторизоваться. Затем на главном экране нажать на три точки, выбрать "Подать запрос на отсрочку" и нужный ее тип.

Обратите внимание! Подробнее об отсрочке от мобилизации для многодетных родителей читайте в материале.

Если не удалось оформить отсрочку?

К слову, система может отказать в оформлении отсрочки. Чаще всего это происходит из-за того, что в госреестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн в Электронном кабинете лица с инвалидностью по ссылке. Если же ребенок еще не зарегистрирован в системе, сделать это можно по ссылке.

Кроме того, обновить данные можно в учреждениях, в которых – подскажет сообщение с отказом. В частности в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП), органе социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионном Фонде Украины (ПФУ).

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

Обратите внимание! Записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа закончился, а ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно – подать запрос можно после получения нового документа.