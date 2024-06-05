Отсрочка от мобилизации: что происходит после одобрения или отказа
Законодательство Украины предусматривает ряд оснований для оформления отсрочки от мобилизации для военнообязанных граждан. Получить ее можно на 6 месяцев, а при наличии причин документ можно продлить.
Заявления об отсрочке военнообязанных рассматривает специальная комиссия при районных или городских ТЦК и СП. Служба связей с общественностью Одесского областного ТЦК и СП объяснила, законодательные основы в случае одобрения, или отказа в отсрочке.
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Решение комиссии оформляется протоколом.
Что после решения
- В случае положительного решения военнообязанному предоставляют справку с указанием срока отсрочки.
- В случае отказа в предоставлении отсрочки об этом военнообязанного должны уведомить письменно с указанием причин отказа. После этого лицо направляют на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.
"В случае потери (изменения) оснований для предоставления отсрочки комиссия может отменить ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее чем на следующий день после принятия решения", – объяснили в ТЦК.Справка. Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы в течение 7 дней от их получения, но не позднее следующего дня после получения информации на запросы в органы государственной власти.
Мобилизация в Украине: актуально
- По данным Минобороны, уже около 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные онлайн, в ТЦК или ЦПАУ. Чаще всего – пользовались приложением Резерв+.
- С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Один из главных нововведений по обновленному законодательству является уточнение учетных данных военнообязанных.