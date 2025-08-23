Мобилизация осенью: как изменятся правила отсрочки для студентов
- Отсрочка от призыва для студентов дневной формы обучения автоматически продлевается через приложение "Резерв+", без необходимости посещать ТЦК.
- Законопроект №13634 сужает круг студентов, которые могут получить отсрочку.
Во время военного положения студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва. Отсрочка для соискателей образования предоставляется на весь семестр (но не более чем на 6 месяцев) – от сентября до февраля и от марта до августа соответственно.
Студенты могут продлить отсрочку автоматически через приложение "Резерв+", без личных визитов в ТЦК. Об этом говорится в материалеи 24 Канала.
Какие изменения в выдаче отсрочки студентам?
Пока студент учится и находится в реестре Минобразования, он гарантированно имеет право на отсрочку.
Обратите внимание! Перерыв в обучении не означает потерю отсрочки, если студент продолжает обучение в следующем семестре.
Некоторые граждане начали злоупотреблять статусом студента, чтобы избежать мобилизации. Так, мужчины, которые уже имеют несколько образований или давно закончили обучение, вступают второй или третий раз в учебные заведения, чтобы получить отсрочку. Именно поэтому правительство разработало законопроект №13634, который сужает перечень тех, кто может претендовать на студенческую "бронь" от призыва.
Законопроект предусматривает, что отсрочку потеряют студенты, которые:
- учатся за границей;
- получают второе (третье) образование на том же уровне, что уже было получено ранее;
- начали учиться в профтехучилище после 25 лет;
- превысили предельный срок обучения для своей программы.
По состоянию на конец августа 2025 года упомянутый законопроект был подан в парламент Кабмином, но пока не принят – вероятно, его рассмотрение состоится осенью.