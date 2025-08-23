Во время военного положения студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва. Отсрочка для соискателей образования предоставляется на весь семестр (но не более чем на 6 месяцев) – от сентября до февраля и от марта до августа соответственно.

Студенты могут продлить отсрочку автоматически через приложение "Резерв+", без личных визитов в ТЦК. Об этом говорится в материалеи 24 Канала.

Какие изменения в выдаче отсрочки студентам?

Пока студент учится и находится в реестре Минобразования, он гарантированно имеет право на отсрочку.

Обратите внимание! Перерыв в обучении не означает потерю отсрочки, если студент продолжает обучение в следующем семестре.

Некоторые граждане начали злоупотреблять статусом студента, чтобы избежать мобилизации. Так, мужчины, которые уже имеют несколько образований или давно закончили обучение, вступают второй или третий раз в учебные заведения, чтобы получить отсрочку. Именно поэтому правительство разработало законопроект №13634, который сужает перечень тех, кто может претендовать на студенческую "бронь" от призыва.

Законопроект предусматривает, что отсрочку потеряют студенты, которые:

учатся за границей;

получают второе (третье) образование на том же уровне, что уже было получено ранее;

начали учиться в профтехучилище после 25 лет;

превысили предельный срок обучения для своей программы.

По состоянию на конец августа 2025 года упомянутый законопроект был подан в парламент Кабмином, но пока не принят – вероятно, его рассмотрение состоится осенью.