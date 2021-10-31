Когда уже 59%, то это касается каждого
Источник:фейсбук Оксаны Скиталинской
Если бы спросить любого человека, чем занимается диетолог, думаю, ответ был бы "помогает похудеть". Такое тоже есть, особенно такого стало больше за последний карантинный год.
Весь світ поважчав і поширшав і продовжує важчати й ширшати, і Україна – не виняток. В Україні з ожирінням живе кожен четвертий, а 59% – мають зайву вагу (дослідження STEPS).
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Я знаю чимало людей із зайвою вагою, які є душею компанії, цікавими співрозмовниками й успішними людьми.
Але я знаю й інше
Раніше чи пізніше такі люди зіштовхуються з поганою якістю життя, коли доводиться жити з головним болем, високим тиском, високим цукром, швидко прогресуючим атеросклерозом, проблемами із суглобами, що лише є першими маячками.
Ожиріння створює сприятливий фон для дуже багатьох захворювань, для ускладнень і смерті. Люди з ожирінням мають надзвичайно високий ризик розвитку гіпертензії, діабету 2 типу, порушень роботи органів дихання, подагри, остеоартритів, багатьох видів раку.
Важливо Як набрати м'язову масу
Я не блогер, який проводить марафони схуднення, де всім пропонується однакове 5-разове меню, до мене, як правило, звертаються в запущених випадках, на стадії давно втрачених звичок здорового харчування, боротьба з якими для пацієнта перетворюється в насилля і вимагає великих вольових рішень.
Маса тіла, у більшості випадків, у таких людей збільшувалася протягом декількох років, а нерідко – і десятиліть, тому процес нормалізації ваги, це, в першу чергу, процес нормалізації обміну речовин, а це справа не одного дня. І є рекомендації лікаря, а є реальне життя з його харчовими спокусами, звичками, підвищеною втомою, а останні роки – і постковідними ускладненнями.Ви всі знаєте, якою неймовірною прихильницею та популяризаторкою здорового харчування та щоденної (!) фізичної активності я є, проте я дуже добре розумію, з якими труднощами зіштовхується людина, якій потрібно знизити вагу, щоб вижити.
Коли потрібно на вечерю з'їсти парову чи тушковану капусту з курятиною чи рибою, але людина пішла в ресторан, зустрілася з друзями, мала важкий робочий день, стреси, різні емоції, і не хоче ту капусту, а хоче пельменів. І якби ж то 2-3, щоб заспокоїтися, а то ж – таріляку і жирний оселедець зверху, і зефір, бо десь написано, що зефір при схудненні можна.
Ожиріння – це не лише переїдання та небажання робити вправи, це і харчова залежність з порушенням гормональної регуляції, коли знижується відчуття ситості, є вживання великої кількості їжі без насичення, стрес через переїдання, відчуття "ломки" від виключення улюблених продуктів.