До речі, рекорд за цим показником у Росії 40 тисяч. Утім треба розуміти, що й населення там втричі більше, тому хоч в абсолютних цифрах Росія сьогодні випередила за кількістю нових хворих, але у нас все ж таки ситуація все одно гірша, ніж в Росії.

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Тепер до приємних новин. У нас 292 тисячі людей за день вакцинувалися і це дійсно новий рекорд. Якби такі темпи вакцинації трималися і далі б, то за 3 місяці можна було б вакцинувати всіх.

Моршинський експеримент

Ми б тоді отримали собі колективний імунітет як в Моршині. Якщо ви раптом пропустили інформацію про моршинський експеримент, то двома словами розкажу. Від весни 2021 року вакцинували 75% населення. Там від весни жодного померлого, за все літо не було там жодного хворого.

Лише з приходом Дельта-штаму восени аж 8 людей захворіли, але в легкій формі. Їх навіть не госпіталізували. Тобто по всій Україні люди помирають, лікарні перевантажені, але не в Моршині, де колективним імунітетом епідемію коронавірусу подолали.

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Локдауни відрізняються

Міський голова Києва Віталій Кличко випросив столиці "червону зону". У Києві діятимуть суворі обмеження – ані в кафе, ані в спортзал, ані в пенсійний фонд чи навіть просто в ТРЦ без сертифіката вакцинації не пускатимуть.

Перевірятимуть документи й в транспорті спеціальні мобільні бригади поліції, дитячі садочки працюватимуть лише якщо 100% персоналу вакциновані. Школи не працюватимуть взагалі – усіх дітей переводять на дистанційне навчання. Усіх від першого і до 11 класу включно.

Попри те, що це все зветься суворими заходами, але особливих якихось змін в моєму житті не буде. Щеплення і сертифікат я давно маю, то ж усюди для мене і раніше ходив, мене і тепер пускатимуть.

Тобто не буде повторення локдауну 2020 року, коли транспорт зупиняли, коли ТРЦ та спортзали закривали, коли я ввечері після роботи крокував абсолютно порожнім Хрещатиком. Там з людей був я і двоє копів, які охороняли вхід до КМДА.

От я пам'ятаю, наскільки моторошні й гнітючі були відчуття. Тепер от і приблизно нічого подібного не буле, це при тому, щоб за смертністю та захворюваності в нас нині страшні рекорди.

Чому пощастило Надії Савченко

Тривалий час українці купують фальшиві ковідні сертифікати. Тепер активно взялися ті підробки виявляти. До речі, на кордоні нині кожен 20 сертифікат з перевірених виявляється фальшивкою.

Надія Савченко в цьому не дасть мені збрехати, адже її днями в аеропорту з підробленим сертифікатом саме "хлопнули". Буде їй штраф аж 850 гривень.

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От наче і невеликий штраф, але ж треба розуміти, що перед цим за цей сертифікат Надії Савченко напевно ж довелося кілька тисяч викласти. Витрати зростуть ще на тисячу. Також підробку цю в неї точно вилучили, а значить залишилася вона ні з чим. Тобто із кількома тисячами гривень в мінусі.

Могла б не вигадувати й безплатно вакцинуватися. Була б на кілька тисяч гривень в плюсі. Це я вже мовчу про додатковий організмові захист від смертельного вірусу.

Савченко реально пощастило, що з тим підробленим сертифікатом її зловили саме зараз, бо вже наступного тижня Верховна Рада штрафи хоче збільшити в 20 разів – до 17 тисяч гривень за користування фальшивим документом або ж 2 роки обмеження волі й лікарю, який їх продає штраф буде вже 34 тисячі або 3 роки тюрми.

Що робити, якщо таки купили сертифікат

Можете собі уявити, як себе нині почувають усі ті хто ті сертифікати вже купив. Вони, напевно, розгублені та в розпачі, адже витратили чималі гроші, а ризикують зараз влетіти іще на 17 тисяч, То ж маленька порада, тим, в кого зараз на руках фальшивий сертифікат – якщо він просто намальований на папері, то викиньте, йдіть вакцинуватися та отримайте справжній.

Якщо ж він у вас з тих дорогих варіантів, коли та в базу даних МОЗу вам обіцяли його внести, то не викидайте, але також ідіть в пункт щеплення і зізнавайтеся там лікарям, що у вас підробка. Зізнавайтеся і просіть вас імунізувати та видати справжній сертифікат. Вам не можуть відмовити у щеплені.

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Скоріш за все лікарі викличуть копів і ті складуть на вас адмінпротокол, але відбудетесь ви зараз не таким вже й великим штрафом, тоді як незабаром той штраф вам становитиме вже аж 17 тисяч. Це вже грубі гроші, яких, погодьтеся, відверто шкода, тому, як на мене, логічніше є зараз 850 сплатити, вакцинуватися при цьому і закрити цю тему.

Звісно, це на мою упереджену думку є логічним, тоді як я вже неодноразово переконувався, що моя логіка, на жаль, може не збігатися з логікою чималої кількості співгромадян.