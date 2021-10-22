Бійці Держприкордонслужби спіймали колишню нардепку Надію Савченко та її сестру Віру на використанні підроблених сертифікатів про вакцинацію під час в'їзду на територію України. Для викриття прикордонники використали звичайну програму SafeBorder, якою користуються з серпня.