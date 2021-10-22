Цей застосунок передбачає звичайне сканування QR-кодів та автоматичну перевірку чинності документа, а також серії вакцини, яку отримав власник сертифікату. Під час спроби використання підробленого сертифіката й попалися Надія та Віра Савченко.
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Згідно з протоколом, якщо система SafeBorder виявила ймовірну підробку, працівники ДПСУ мають викликати поліцію.
До 2 років обмеження волі
- Правоохоронці, яким передали затриманих сестер, вилучили "сертифікати" та відкрили кримінальне провадження щодо використання підроблених документів.
- За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на вчинок колишньої політикині буде "надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом".
- Якщо Надію Савченко та її сестру визнають винними в суді, їм загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.
Незабаром слідчі та прокурори мають оголосити сестрам підозру у скоєнні злочину.
Вилучені "сертифікати" відправили на експертизу. Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, у яких Савченко купила підроблені документи.