Это приложение предусматривает обычное сканирование QR-кодов и автоматическую проверку документа на силу, а также серии вакцины, которую получил владелец сертификата. При попытке использования поддельного сертификата и попались Надежда и Вера Савченко.

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Согласно протоколу, если система SafeBorder обнаружила вероятную подделку, работники ГПСУ должны вызывать полицию.

До 2 лет ограничения свободы

Правоохранители, которым передали задержанных сестер, изъяли "сертификаты" и открыли уголовное производство за использование поддельных документов.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, на поступок бывшего политика будет "чрезвычайно жесткая реакция в пределах, определенных законом".

Если Надежду Савченко и ее сестру признают виновными в суде, им грозит 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы.

Вскоре следователи и прокуроры должны объявить сестрам подозрение в совершении преступления.

Изъятые "сертификаты" отправили на экспертизу. Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, у которых Савченко купила поддельные документы.