Реалізовувати схему йому допомагали медичні працівники. Про це повідомили 28 жовтня у поліції.

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Поліція викрила групу, яка продавала фіктивні COVID-сертифікати та вносила їх в Дію

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Для цього поліцейські провели контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

Зловмисники за 250 євро вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров'я. В ході санкціонованих обшуків за місцем роботи фігурантів справи вилучили речові докази,

– розповіли у поліції.

Зокрема слідчі встановили, що:

вінницький підприємець розмістив у закритих групах месенджерів на орієнтовно 3 тисячі осіб рекламу своїх послуг;

у злочинній діяльності йому сприяли медики, яким він постачав клієнтів;

врешті невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися у застосунку "Дія".



Слідчі затримали ділків, які продавали фейкові COVID-сертифікати

27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у Хмельницькому та підприємця у Вінниці вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності,

– мовиться у повідомленні.

Наразі слідчі готують матеріали, щоб оголосити зловмисникам про підозру за фактом несанкціонованих дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Зверніть увагу! Якщо провину підозрюваних доведуть, то їм загрожує ув'язнення від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Коротко про останні викриття з фейкових COVID-сертифікати чи тестів