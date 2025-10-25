Впервые с 2022 года ВПК России демонстрирует спад – и довольно значительный, – СМИ

Впервые с начала войны в 2022 году российский военно-промышленный комплекс потерпел колоссальный спад. Ранее благодаря огромным государственным заказам он служил главным двигателем экономики России.

Связанные с ВПК отрасли перешли к стагнации или сокращению производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Почему российский ВПК стагнирует?

По данным Росстата, производство в отраслях, связанных с ВПК, перешло к стагнации или сокращению. До этого почти три года подряд отрасли демонстрировали двузначные темпы роста.

В частности, выпуск "других транспортных средств", включая танки и БМП, в сентябре замедлился более чем в 10 раз – с 61,2% в августе до 6% в сентябре. В 2023 году этот показатель вырос на 29%, а в 2024 – на 34,2%.

Производство "готовых металлических изделий", то есть большинства видов вооружения упало на 1,6% в этом году, хотя в прошлом году демонстрировало рост аж в 31,6%.

В целом темпы роста военной промышленности России упали с 2,4% в августе до 0,4% в сентябре.

Российские финансисты считают, что проблемы отрасли связаны с ограничениями бюджета. Они прогнозируют сокращение расходов в IV квартале для выполнения бюджетного плана, что может повлечь "переохлаждение экономики".

Дополнительным фактором давления на ВПК России эксперты называют новые санкции США, которые усложнят продажу российской нефти в Индию.

