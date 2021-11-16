"Папина частичка будет жить": удивительная история спасения украинца, получившего новое сердце

В течение жизни человеческое сердце способно заполнить около 3 500 стандартных железнодорожных цистерн. Полный оборот крови сердцем происходит за 20 – 28 секунд. У сердца нет дублеров. Однако уже пол века врачи умеют успешно менять его на другое – человеческое.

О пересадке важнейшего органа человеческого тела – сердца – читайте в третьем выпуске уникально проекта 24 канала о трансплантации "Даруя жизнь".

В прошлой программе Как церковь относится к трансплантациям: удивительные истории спасения

С чего начинается операция

По традиции, перед началом сложной операции врачи почтили минутой молчания человека, который отдает свои органы, уходя из жизни. Обычно операционная переполнена, ведь за каждым движением кардиохирургов следит не менее 20 пар глаз.

Из всех присутствующих они первыми забирают сердце мужчины, родственники которого дали согласие спасти другого человека.



Операционная во время пересадки сердца переполнена / Фото 24 канала

Уникальная история трансплантации сердца

Перенесший трансплантацию Иван Григорак перед ее началом не скрывал волнения. По словам друзей, ситуация была критической, ведь мужчина менялся прямо на глазах.

Руководитель отделения кардиохирургии Клинической больницы скорой помощи Львова Роман Домашич рассказал, что фракция выброса у пациента была очень низкой. Однако ему повезло, ведь он получил новое сердце.

. Фракция выброса – это показатель, который определяет степень эффективности работы сердечной мышцы во время удара.

Когда кардиохирурги получают сердце, нельзя медлить ни минуты. По словам Романа Домашича, срок консервирования раствором, в течение которого его можно куда-то довезти, составляет 180 минут.



Для кардиохирургов перед операцией важна каждая минута / Фото 24 канала

Кто стал донором сердца

Дочь 56-летнего донора Ольга рассказала, что он был самым чутким и добрым человеком в мире. Она предположила, что отец сам бы захотел стать донором.

Рана Ольги еще совсем свежая, но несмотря на боль женщина понимает, что ее решение было слишком важным для таких, как Иван.

Папина частичка еще будет жить... Даст кому-то шанс на жизнь,

– поделилась Ольга.



Решение дочери донора стало очень важным для другого человека / Фото 24 канала

Почему когда-то трансплантации внезапно исчезли

На самом деле все трансплантации не только во Львове, но и в Украине могли бы сейчас и не происходить. Если бы это произошло, то тогда бы, например, реципиент Иван уже никогда бы не мечтал о танце на выпускном у дочки.

Александр Линчевский – один из тех, кто работал над созданием соответствующего закона во время деятельности Ульяны Супрун. Ее команда хорошо понимала, что их работа будет иметь эффект не сразу.

Все из-за того, что закон – это не только бумаги и организация работы, а в первую очередь моральная и этическая сторона.

С 90-х годов, после того, как первого врача обвинили в том, что он разобрал человека на части, а врачи распродают и специально крадут органы, это – клеймо. Этот совершенно нелепый термин "черный трансплантолог" выдуман медийщиками. Александр Линчевский Экс-заместитель министра здравоохранения

Началом не только общественных, но и моральных изменений стал Майдан. Но даже после таких радикальных вмешательств в национальную ментальность принятие закона о трансплантологии проходило нелегко.

По словам Линчевского, тогда сопротивление аргументировали тем, что в Украине идет война, а значит врачи будут изымать органы у погибших бойцов и продавать их за границу.

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Впрочем, перемены все-таки наступили. Уже в 2018 году Верховная Рада приняла законопроект, который способствовал внедрению системы трансплантологии в Украине. Тогда соответствующее решение поддержали 255 нардепов.

Момент операции самый тяжелый

Когда тело реципиента готовят к пересадке нового сердца, то опускают до минимума температуру его тела и подключают к аппарату искусственного кровообращения.

В момент, когда происходит операция, этот аппарат выполняет функцию сердца и легких. Отключают дыхание, забирают сердце и происходит насосная и оксигенирующая функция до момента, пока не запустится свое сердце,

– рассказал Роман Домашич.



Во время операции пациента подключают к аппарату искусственного кровообращения / Фото 24 канала

Момент, когда последние минуты операции подходят к концу, является самым тяжелым. Особенно, когда новое сердце уже в груди, но монитор не издает ни звука.

Самый счастливый момент врача хирурга-трансплантолога – это когда ты выполнил трансплантацию, пересадку и первые ритмы сердцебиения. Это очень позитивные эмоции. Роман Домашич руководитель отделения кардиохирургии ЛКБСП

Жизнь после трансплантации

Иван Григорак, перенесший операцию, рассказал, что когда открыл глаза, то очень хотел воды. У него немного болела грудная клетка, но душа это все поглощала и он был на седьмом небе от счастья.

"В 5:00 встаю, прохожу по лесу полной грудью, одышек нет, иду как буря. Вечером, когда солнца нет, иду в лес. И так на день 12 километров", – рассказал мужчина.



Иван Григорак перенес трансплантацию сердца / Фото 24 канала

От операции пана Ивана прошел всего месяц, но мужчина светится от счастья. Теперь он ежедневно проходит большие расстояния, хотя еще месяц назад не мог сделать и 2 шагов.

Органайзер с таблетками, диета, отдых и контроль давления и кислорода – такая реабилитация у Ивана на ближайшие полгода. Таблетки мужчина теперь будет употреблять всегда, но это небольшая цена за полноценную жизнь – такую, какая может быть и у других.

Самая большая проблема – отсутствие доноров

В Клинической больнице скорой помощи Львова в листе ожидания на новое сердце находится до 50 – 60 человек. Он постоянно обновляется. К сожалению, многие не успевают получить новое сердце.

Ребеночек 12 лет и уже имеет дилатационную кардиомиопатию и есть все абсолютные показания. В ближайшее время надо пересадить сердце, она имеет массу 42 килограмма, поэтому ей уже можно пересаживать взрослое. Без пересадки ей осталось полгода – год. Роман Домашич Руководитель отделения кардиохирургии ЛКБСП

На самом деле самой большой проблемой является отсутствие доноров. В Украине люди должны ментально привыкнуть, что смерть может дарить жизнь и даже не одну – иногда это 4 – 5 спасенных людей.

"Главное, чтобы украинцы поверили, потому что очень многие, я даже приехал после операции, не верят, что сердце может прижиться в другом человеке", – заверил Иван Григорак.