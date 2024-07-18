В Париже эвакуировали станцию метро из-за мужчины с якобы "поясом смертника"

В четверг, 18 июля, в Париже эвакуировали станцию метро Nation. Там заметили мужчину якобы с "поясом смертника".

Журналисты также сообщают, что в Париже приостановили движение второй линии метро из-за полицейской операции и возможной угрозы.

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В Париже эвакуировали одну из станций метро

Примерно в 15:45 по местному времени появились первые сообщения о том, что мужчина с поясом со взрывчаткой угрожал гражданским лицам на станции Nation в Париже.

На место прибыла полиции и оцепила территорию. Правоохранители обследовали локацию, чтобы найти подозреваемого. К станции на востоке города также подъехали бронированные машины французских спецназовцев (BRI).

Впоследствии местные СМИ сообщили, что полицейская операция завершилась без арестов из-за возможной ложной тревоги.

Еще в марте 2024 года европейские СМИ писали, что французская разведка опасается терактов во время мероприятий на открытой местности в рамках Олимпийских игр. Среди возможных угроз называются атаки террористов-одиночек с оружием или же наезд транспортных средств на толпу людей.