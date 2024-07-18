У Парижі евакуювали станцію метро через чоловіка з начебто "поясом смертника"

У четвер, 18 липня, у Парижі евакуювали станцію метро Nation. Там помітили чоловіка нібито з "поясом смертника".

Журналісти також повідомляють, що у Парижі призупинили рух другої лінії метро через поліцейську операцію та можливу загрозу.

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У Парижі евакуювали одну зі станцій метро

Приблизно о 15:45 за місцевим часом з'явились перші повідомлення про те, що чоловік із поясом із вибухівкою погрожував цивільним особам на станції Nation у Парижі.

На місце прибула поліції та оточила територію. Правоохронці обстежували локацію, щоб знайти підозрюваного. До станції на сході міста також під'їхали броньовані машини французьких спецпризначнеців (BRI).

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що поліцейська операція завершилася без арештів через можливу помилкову тривогу.

Ще у березні 2024 року європейські ЗМІ писали, що французька розвідка побоюється терактів під час заходів на відкритій місцевості в рамках Олімпійських ігор. Серед можливих загроз називаються атаки терористів-одинаків зі зброєю або ж наїзд транспортних засобів на натовп людей.