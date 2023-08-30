Хамство, угрозы и крики о беременности: "Схемы" обнародовали расширенное видео инцидента в Днепре

В Днепре 29 произошла стрельба, во время которой полицейский застрелил мужчину. В сети опубликовано расширенное видео инцидента.

На опубликованных кадрах слышно, как мужчина начинает угрожать правоохранителям. Патрульные начали объяснять, что именно нарушила водитель, однако мужчина продолжал спор.

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Мужчина угрожал правоохранителям

На видео слышно, как полицейский призывает выйти женщину из автомобиля, ведь камеры зафиксировали несколько нарушений. Женщина же потребовала сразу показать все записи и отказывалась предоставить водительское удостоверение.

После начала спора из автомобиля вышел мужчина и начал угрожать правоохранителям. Полицейская призвала мужчину вернуться в автомобиль, но тот заявил, что якобы "вышел походить". После этого он приказал жене закрыть дверь автомобиля и открыть окно, а сам остался разговаривать с патрульными.

Мужчина потребовал "причину остановки", на что получил ответ – нарушение правил дорожного движения. Более того, мужчина потребовал, чтобы ему "объяснили", почему их остановили, однако правоохранители заявили, что он – пассажир, поэтому объяснять все будут водителю, который нарушил правила. После этого мужчина начал нецензурно общаться со стражами порядка. Поскольку мужчина не реагировал на слова полицейских, стражи порядка приказали ему отойти на 20 метров от места инцидента.

Расширенные кадры инцидента в Днепре: смотрите видео

Позже мужчина начал с кем-то общаться по телефону. Он начал оправдываться, что его остановили "без причины". После этого правоохранители потребовали, чтобы женщина вышла из транспортного средства, но она не реагировала и продолжала сопротивляться.

Более того, во время задержания женщина начала кричать, что якобы "беременная". Интересно, что на опубликованных кадрах за несколько минут до этого было видно, как она курила сигареты.

Начавшего стрельбу полицейского задержали