Поэтому в юридической компании "Миллер" решили проанализировать инцидент и объяснить наиболее часто задаваемые вопросы. Что говорят юристы по поводу стрельбы в Днепре – передает 24 Канал.

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Что известно о стрельбе

Юристы напомнили, что по официальной версии ГБР, полицейские во время патрулирования пытались остановить элитный автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Когда автомобиль все же остановился, мужчина начал вести себя агрессивно и, вероятно, имел признаки алкогольного опьянения.

О развитии последующих событий можно говорить только по информации, которая есть на записях в сети. Так, на них видно, что женщина, также находившаяся в авто, всячески оказывала сопротивление, вероятно, садилась на место водителя и не выполняла требования правоохранителей. Впоследствии на видеозаписях видно, что мужчина вышел из автомобиля и пошел в сторону правоохранителей. Он устроил схватку и напал на одного из патрульных. После этого полицейских применил огнестрельное оружие и выстрелил в мужчину, от полученных ранений погиб.

В ГБР предварительно квалифицировали действия полицейского по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство", частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшим тяжкие последствия".

Какие вопросы чаще всего обсуждают в сети

Стрельба в Днепре вызвала немалую заинтересованность в обществе. Украинцы начали высказывать свое мнение по поводу этой ситуации и преждевременно делать выводы – кто-то защищает правоохранителей и оправдывает их действия, другие же – осуждают патрульных.

Так, в сети особенно интересуются, почему полицейский выстрелил. Как объясняют юристы, в пункте 1 части 4 статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции" указано, что полицейский уполномочен в исключительных случаях применять огнестрельное оружие, в частности для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью.

Также немало внимания уделяют тому, почему полицейский не предупредил о применении оружия. Юристы объяснили и этот вопрос. Они подчеркнули, что правоохранители должны предупреждать о применении оружия. Однако в статье 43 Закона "О Национальной полиции" есть исключения, когда полицейский имеет право не предупреждать о применении оружия.



Когда полицейский может не предупреждать о применении оружия / Скриншот

Кроме того, в законодательстве определен список случаев, когда можно применять оружие без предупреждения:

при попытке лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;

в случае вооруженного нападения, а также при внезапном нападении с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;

если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, бежит с применением транспортного средства;

если лицо оказывает вооруженное сопротивление;

для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Кроме того, юристы обратили внимание на то, что ГБР теперь должен доказать, что патрульный совершил именно "преднамеренное убийство".

Для квалификации действий полицейского как умышленное убийство следователи ГБР должны будут доказать существование у полицейского намерения и желание привести к смерти водителя. Из практики, в подобных ситуациях, это очень спорный вопрос, но он прямо влияет на существование состава уголовного правонарушения в действиях полицейского. Как правило, это доказывается комплексом доказательств. В частности, это может быть и локализация телесных повреждений на теле потерпевшего. Проще говоря, если полицейский произвел выстрел в голову потерпевшему, то маловероятно, что он рассчитал задержать его живым,

– заявили юристы.

Также важно, чтобы были установлены все факты инцидента: что именно предшествовало происшествию, зафиксированному на видео; что именно послужило причиной и основанием для попытки задержания пассажирки авто; психологическое состояние участников происшествия

Юристы также подчеркнули, что должно быть зарегистрировано производство по факту нападения на полицейских. Этот факт также обеспечит полноту расследования и поможет выяснить, действительно ли было превышение служебных полномочий.

"Любые конфликты с правоохранителями должны происходить исключительно в правовом поле. Считаем недопустимым определять виновного, исходя исключительно из закрепленных обществом клише. Полную оценку данного события должны дать следователи и суд, основываясь на беспристрастном исследовании всех доказательств", – подчеркнули в пресс-службе.