Хлебовозки дважды обстреливали, но ездят дальше: история пекаря единого производства Святогорска

Пищевая отрасль промышленности относится к стратегическим. Но из 146 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые до начала вторжения работали в Донецкой области, функционируют только 34. Бизнес из фронтовой области в основном переехал или закрылся. В Святогорской общине после оккупации и сильных обстрелов на конец 2023 работает 22 предприятия.

Артем Падалка – владелец единственного производственного предприятия в Святогорске. Сразу после освобождения города украинскими военными мужчина вернулся и заново запустил свою разворованную и разрушенную пекарню "Святохлеб". Представители власти часто о нем писали, фотографировались, и возобновлять бизнес приходится своими силами. ZAXID.NET пообщался с предпринимателем о вызовах для бизнеса в 30 километрах от линии фронта.

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Дважды переселенец

Артем Падалка раньше жил в Горловке, занимался продажей мяса. Когда город пришлось покинуть, уехал со всей семьей. Семья поселилась в той же Донецкой области – в курортном и паломническом Святогорске. Там в 2016 году открыл свою пекарню. На начало 2022 года она производила 8,5 тыс. хлебобулочных изделий в день, которые продавали в своей и соседней, Харьковской, областях. На предприятии в нескольких цехах работало 60-70 человек.

Полномасштабное вторжение пекарня восприняла с мужеством и продолжала работать. Однако когда город оккупировали, пришлось уехать.



Хлеб из Святогорска доставляют в две области / Фото Артема Падалки

"Когда оккупанты зашли в город, на пекарне остались четверо работников. Нам взорвали мост, и выехать в сторону Славянска не получилось. Они не успели выехать домой в соседнее село, то остались жить в пекарне. Во время обстрелов прятались в ремонтной яме гаража .На третий день пришли оккупанты и выгнали их оттуда. И начали там жить россияне", - вспоминает владелец пекарни.

От нового дома остался фундамент

Святогорск был оккупирован с июня по сентябрь 2022 года. Все это время Артем, переехавший с семьей в Днепр, не располагал точной информацией о ситуации в городе.

"Связи не было. Иногда передавали какую-то информацию, что-то узнавал из российских телеграмм-каналов, они там что-то снимали и преподавали. Мне сказали, что моя машина выезжала с людьми и их расстреляли. Я две недели ничего не знал об этом, переживал. за людей. А потом это оказалось неправдой", – рассказывает Артем Падалка.

Сразу после деоккупации города Артем решил вернуться домой. Хотя от дома остался разве что фундамент.



Уничтоженный дом святогорского предпринимателя / Фото Артема Падалки

"Я построил новый дом в 2014 году. Разрушен полностью. Либо сожгли, либо было попадание, потому что я находил там металлические элементы. Но неизвестно, комиссия не обследовала", – говорит хозяин.

Сейчас Артем с женой живет в доме уехавших друзей. Сначала приходилось ночевать на пекарне. Его дети за границей, а родители остались в Киеве – там лучшее медицинское обеспечение для отца с инвалидностью.

На пекарне украли даже унитаз

На пекарне была не лучше картина: здание и оборудование частично повреждены, сожжены, частично разграблены. Оккупанты вынесли малогабаритное оборудование, в помещении оборвали проводку. В гараже из 12 машин, которыми из пекарни развозили хлеб, осталось четыре: "Одну я нашел разбитую, а другие неизвестно где, наверное, украли".

Волонтеры сначала предоставили муку и дрожжи. Их сразу использовали для помощи местным жителям.

"Когда мы вернулись, вместе с братом за пять дней запустили цех, изготовили первую продукцию. Люди были такие худые, голодные. Первую выпечку бесплатно раздавали. Мы пекли три раза в неделю по 300 буханок, которые раздавали в городе. В Лиман 2000 буханок увезли", – рассказывает пекарь.

Из магазина на пекарне украли унитаз. Артем сначала думал, что это шутка, а потом узнал, что его вынесли местные жители.



Уничтоженный магазин пекарни "Святохлеб" / Фото Артема Падалки

Святогорский предприниматель обещаний о помощи насобирал много, но с последствиями ущерба приходится справляться самому.

Самое сложное – без машин

После деоккупации о бизнесе Артема Падалки писали тогдашний заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, городские и областные чиновники, его фото тиражировали многие страницы в соцсетях и сайтах, однако информационной поддержкой все и закончилось.

"Приезжали много, но никто ничем не помогает. Обещали и машины, и генератор. Я взял генератор в годовую аренду в Днепре. Недавно, когда было обесточивание из-за непогоды, мы неделю на нем работали", – рассказывает предприниматель.

Чиновники часто пишут о восстановленной пекарне Артема Падалки, но поддерживают его грамотами и благодарностями

Всю сгоревшую технику бизнесмен заменил своими силами, оборудование покупал пользующееся. Артем радуется, что возобновил довоенное производство на 99%. Однако, рассказывает, очень не хватает машин, развозящих продукцию. Поврежденные отремонтировали, а новые самому купить сложно. Водители работают в бронежилетах и касках. Хлеб возят в Славянск, Краматорск, Лиман и Купянск, отдельные локации – отнюдь на "нули".

"Два раза уже машины попадали под обстрел. Мы их поварили, ребята ездят дальше. Они у нас боевые, не боятся", – говорит их работодатель.

Работники предприятия все пережили оккупацию. Однако часть уехала, двое пошли служить в ВСУ. Сейчас на пекарне "Святохлеб" работают 25 человек.



Гараж пекарни сгорел / Фото Артема Падалки

"Есть люди из Горловки, выехали еще в 2014 году, работают у нас. Пекари и тестомиссы – это работники завода "Чайка" в Лимане. Его разбили, так они теперь ездят к нам. Мы наняли микроавтобус, которых их возит. Местные работать не хотят. Люди здесь не привыкли работать физически, раньше сдавали номера. А теперь живут с гуманитарки и волонтерской помощи", – отмечает Артем Падалка.

Как живет Святогорск

Несмотря на непродолжительную оккупацию, Святогорск очень уничтожен обстрелами. Его уже бывшего мэра Владимира Бандуру будут судить за государственную измену и коллаборационизм: вместо того, чтобы заботиться о городе и его жителях, он добровольно сдал его террористам.

Национальный природный парк "Святые горы", по информации министра защиты окружающей среды, разрушен на 80%. А лавра, которая является местом паломничества на протяжении многих веков и памятником национального значения, испытала сильные разрушения. Однако ее послушники по-прежнему остаются верными УПЦ (МП).

В сентябре город отпраздновал символическую первую годовщину освобождения. Полиция отчиталась, что ситуация в Святогорске стабильная.

В городе практически весь бизнес сгорел – кафе, магазины, базы отдыха когда-то курортного города. Однако понемногу восстанавливается, горожане возвращаются домой, хотя там нет централизованного водоснабжения и отопления.

"На улице, на которой я сейчас живу, уцелели два дома. В городе мало бизнеса осталось – много разбито, ограблено, кто-то уехал. Гостиницы, базы отдыха все ограблены, уничтожены. Осталась одна база, мы и еще 3 – 4 магазина", – говорит пекарь.

Сейчас "Святохлеб" производит 3 - 4 тысячи изделий в день - в основном хлеб и булочки. При пекарне есть магазин, где жители каждое утро выстраиваются в очередь за свежей продукцией.

Артем Падалка говорит, что пока будут разрешать обстоятельства, будет оставаться в городе. Третий раз покидать свой бизнес ему очень не хотелось бы.