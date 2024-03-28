На странице Пенсионного фонда появилось пикантное фото ягодиц: ПФУ объяснил, как это произошло

В ночь на 28 марта на странице Пенсионного фонда Украины в телеграм-канале появилось пикантное фото. В фонде заявили, что мошенники пытались дискредитировать работу.

Пикантная фотография появилась на официальной странице ПФУ. На рассвете фото быстро удалили из сети, а впоследствии – официально прокомментировали инцидент.

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Пенсионный фонд опубликовал фотографию женских ягодиц

В ночь на 28 марта официальный телеграм-канал Пенсионного фонда Украины опубликовал в сети фото женских ягодиц. Скриншот с таким сообщением сразу начал распространяться по сети. Хотя публикацию и удалили, однако различные телеграм-каналы успели распространить пикантное сообщение.

Пенсійний фонд опублікував світлину жіночих сідниць

У ніч проти 28 березня офіційний телеграм-канал Пенсійного фонду України опублікував у мережі фото жіночих сідниць. Скриншот з таким дописом відразу почав ширитися мережею. Хоча публікацію й видалили, однак різні телеграм-канали встигли поширити пікантний допис.



На странице Пенсионного фонда опубликовали женские ягодицы / Скриншот из сети



Со страницы Пенсионного фонда удалили сообщение / Скриншот из сети

Утром в Пенсионном фонде отреагировали на инцидент. Там отметили, что мошенники пытались дискредитировать их работу.

Сегодня была попытка дискредитировать работу Пенсионного фонда Украины через канал в Telegram. Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере деятельность Пенсионного фонда заслуживает более творческий подход. Просим не искать в сообщении, которое распространяется представителями отдельных медиа, скрытых смыслов,

– говорится в заявлении Пенсионного фонда.

В пресс-службе также отметили, что Фонд продолжает в установленном порядке финансировать пенсионные и страховые выплаты, жилищные субсидии и льготы.

Укрпочта решила "поддержать" Пенсионный фонд

Укрпочта решила "поддержать" Пенсионный фонд и тоже в сети опубликовала "пикантное" сообщение. Так, на странице в соцсети Х появилась фотография женских ног в колготах.

Не такими мы представляли наши утра, но... Пенсионный фонд, не сокрушайтесь! Поддержка – наше все,

– говорится в заметке.

Укрпочта "поддержала" Пенсионный фонд: смотрите сообщение

В комментариях под публикацией Укрпочта также в шутку добавила, что "в случае чего – ноги не фейковые". К слову, украинцы оценили шутку, заметили, что Укрпочта "имеет прекрасные ноги", а некоторые – начал призывать другие компании участвовать в тренде.