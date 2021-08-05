Пентагон подтвердил смерть полицейского в результате стрельбы

У здания Пентагона 3 августа случилась стрельба. В американском Министерстве обороны рассказали, что в результате нее погиб офицер полиции.

Погиб полицейский

Ранее о смерти правоохранителя сообщали СМИ. Однако впоследствии информацию подтвердили официально.

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Агентство по охране сил Пентагона отметило окончание вахты офицера полиции Джорджа Гонсалеса, который трагически погиб во время инцидента на платформе автобусов Пентагона,

– заявили в Минобороны.

Заметим, что только в прошлом году Гонсалес получил звание старшего офицера.

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