Пентагон підтвердив смерть поліцейського внаслідок стрілянини

Біля будівлі Пентагону 3 серпня трапилася стрілянина. В американському міністерстві оборони розповіли, що внаслідок неї загинув офіцер поліції.

Загинув поліцейський

Раніше про смерть правоохоронця повідомляли ЗМІ. Однак згодом інформацію підтвердили офіційно.

До теми Поліцейський загинув під час стрілянини біля будівлі Пентагону, – ЗМІ

Агентство з охорони сил Пентагону відзначило закінчення вахти офіцера поліції Джорджа Гонсалеса, який трагічно загинув під час інциденту на платформі автобусів Пентагону,

– заявили в міноборони.

Зауважимо, що лише минулого року Гонсалес отримав звання старшого офіцера.

Що відомо про стрілянину біля Пентагону