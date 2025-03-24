Переговоры между делегациями США и России в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, продолжаются уже более девяти часов. Встреча, начавшаяся 24 марта, возобновилась после третьего перерыва.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга заявила, что от этих переговоров не следует ожидать прорывов.

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Важные переговоры США и России в Эр-Рияде

Она отметила, что работа идет "за закрытыми дверями", и акцентировала, что важнее не ждать мгновенных результатов, а понимать, что переговоры охватывают ряд направлений.

Переговоры в Эр-Рияде являются важной частью дипломатических усилий, направленных на урегулирование вопросов, возникших между двумя государствами. В составе американской делегации – старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон.

Россию на переговорах представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Одной из ключевых тем переговоров, по данным агентства Reuters, является вопрос прекращения огня в Черном море для обеспечения беспрепятственного судоходства. США стремятся достичь соглашения по этой проблеме, что является критически важным для стабильности региона и международных торговых путей.