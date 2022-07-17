"Я женщину убил, а парни похвалили": россиянин рассказывает сестре о своих преступлениях в Украине

россияне в телефонных разговорах рассказывают о войне родственникам. Они признаются, что убивают украинцев.

Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины продолжает перехватывать телефонные разговоры захватчиков. В недавно опубликованной записи говорится, что оккупант уничтожает безоружных людей, которые просят не убивать их.

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Враг говорит, что сейчас находится в рядах артиллерии, поскольку батальон, с которым он ворвался в Украину, почти уничтожен. В частности, из 300 военных осталось 15. Захватчик также сказал, что за одну ночь им сожгли 50 танков.

"В лесу нас и выбили. На моих глазах моих друзей. Там точно в троих прилетела мина", – сказал оккупант.

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Признался в убийстве украинцев

Сестру захватчика зовут Наташей. Он ей рассказывает, что убил женщину. После этого не мог уснуть.

Я убил женщину. Она ночью по селу ходила, а утром нас в этой деревне расстреляли. Она дала координаты, где мы размещаемся и нас снарядами начали разбивать. Она принялась бежать, а я выстрелил в нее. Ребята похвалили. Сказали, что с такими так и следует. Убивал, Наташа, пришлось убивать мне, убивал,

– говорит россиянин.

Кроме этого, враг сказал и об убийстве мужчины. Сделал это, несмотря на мольбы жертвы не стрелять.

"Вот один просил на коленях, чтобы я не убивал, а я в него выстрелил", – говорит российский убийца.

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Как реагируют родственники россиян

В еще одном перехваченном разговоре россиянин говорит матери, что хочет уйти от боевых действий, поскольку командование откровенно заявляет – всем безразлично на их жизнь. Однако мать не желает поддерживать сына. Она заявила, что его догнала карма за измену родине в прошлой жизни.

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