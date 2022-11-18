Оккупант в Луганской области хочет подарить маме ухо человека: он уверен, что воюет со всем миром

Кровожадный оккупант в Луганской области уверен, что воюет против всего мира, а не украинцев. Он хочет привезти своей маме с фронта ухо человека.

Российский военнослужащий находится на второй линии обороны под Кременной в Луганской области. В разговоре со своей мамой он сказал, что воюет не против украинцев, а представителей других национальностей.

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Российский солдат рассказал, что ВСУ окружили оккупантов

Оккупант сказал, что украинцев якобы уже нет, а воюют темнокожие, арабы, французы, канадцы, финны и американцы. Его мама в духе пропаганды поддержала слова сына и сказала "вся Европа".

После этого россиянин предложил привезти своей маме ухо темнокожего. Женщина отказалась от кровожадного предложения, а россиянин рассмеялся. Военнослужащий из России сказал, что "это нормально".

В то же время российский солдат пожаловался на плохое отношение к людям. Он рассказал о том, что валяется труп российского солдата, который никто не уносит. "Б**ть, комбату вообще нас**ть", – сказал он.

У оккупантов туберкулез и язвы

Кроме того, он поплакался маме о том, что их плохо кормят. По словам оккупантам, российским военным приходится едва не бороться за еду. Россияне могут не есть по двое суток.

Из-за плохих условий российские захватчики начинают сильно болеть: у них, как сказал солдат, открываются язвы и случаи туберкулеза.

Также в разговоре с мамой оккупант признался, что ВСУ окружили их и провалили оборону. Он пожаловался на мощные обстрелы.

В Луганской области ожесточенные бои

В Луганской области продолжаются ожесточенные и тяжелые бои. Врагу удалось подготовиться к ним, укрепив оборону. Кроме того, Россия стянула резервы.

Украинские военные постепенно продвигаются на Луганщине и уже освободили 12 населенных пунктов региона.

13 ноября ВСУ освободили Макеевку в Сватовском районе. Оккупанты полностью разрушили село, расположенное в 148 километрах от Луганска.

В американском Институте изучения войны считают, что после освобождения правого берега Херсона следующим направлением активного контрнаступления украинской армии может стать Луганщина.

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