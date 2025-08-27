27 августа на сайте КМУ появилось постановление Кабмина о разрешении на выезд мужчинам за границу в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Однако стоит дождаться публикации постановления в официальных источниках.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что все же есть исключения для пересечения границы. В то же время мужчины, которым уже исполнилось 23, выезжать не могут.

Когда заработает новая норма и какие документы нужны?

Представитель Государственной пограничной службы Украины пояснил, что сначала постановление должно появиться не только на правительственном портале. Только после этого пограничники будут ее применять на пунктах пропуска.

Сейчас изменения пересечения границы касаются мужчин, в возрасте от 18 до 22 лет включительно (или до 23 лет). То есть 23-летние граждане мужского пола под эту норму не попадают. С момента вступления в силу этой нормы эта категория граждан смогут пересекать границу,

– подчеркнул он.

В то же время это не касается мужчин, которые подпадают под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы – это те мужчины, которые занимают должности службы в органах государственной службы. Они смогут выезжать за границу только в служебных командировках.

Демченко добавил, что когда постановление вступит в силу, для пересечения границы мужчины должны иметь при себе загранпаспорт и военно-учетные документы (в бумажном или электронном виде).

Новое правило пересечения границы для мужчин: коротко