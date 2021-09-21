Пермский нападавший начал стрелять еще до университета: новое видео
21 сентября 2021 , 11:35Читати новину українською
Источник:телеграм-канал SHOT
Пермский нападавший Тимур Бекмансуров начал стрелять еще до того, как ворвался в университет. Он открыл огонь по авто.
Машины ехали по дороге, когда нападавший выбежал сбоку и начал стрелять. У одного из автомобилей даже треснуло лобовое стекло.
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Затем автомобили двинулись дальше, а нападавший скрылся. Вероятно, тогда он побежал в университет. В сети обнародовали соответствующее видео.
Стрельба в Перми: что известно
- В Пермском университете 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь по людям.
- К сожалению, 6 человек погибли. Еще 24-получили ранения. В попытках спастись студенты выпрыгивали в окна или забаррикадировались в аудитории.
- Важно, что накануне Бекмансуров хвастался своими планами в сети. Он признался, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса. К слову, его мать тоже рассказала, что сын давно мечтал купить ружье.
- По словам матери, парень был спокойным, но людей не любил.
- Бекмансуров собирался атаковать школу, в которой когда-то учился. В то же время впоследствии передумал. Он заявил, что не хотел провести там последние минуты своей жизни.
- Бекмансурова тяжело ранили, поэтому сейчас стрелок находится в реанимации.
- Стрелка в больнице охраняют около 18 полицейских и ОМОН.