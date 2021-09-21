Пермський нападник почав стріляти ще до університету: нове відео
21 вересня 2021 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал SHOT
Пермський нападник Тимур Бекмансуров почав стріляти ще до того, як увірвався до університету. Він відкрив вогонь по авто.
Машини їхали по дорозі, коли нападник вибіг збоку та почав стріляти. В однієї з автівок навіть тріснуло лобове скло.
До теми Був спокійним, але завжди не любив людей, – мати пермського стрілка дала свідчення
Потім автомобілі рушили далі, а нападник втік. Ймовірно, тоді він побіг до університету. У мережі оприлюднили відповідне відео.
Стрілянина у Пермі: що відомо
- У Пермському університеті 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь по людях.
- На жаль, 6 людей загинули. Ще 24 – зазнали поранень. У намаганнях врятуватись студенти вистрибували у вікна або забарикадовувалися в аудиторії.
- Важливо, що напередодні Бекмансуров хвалився своїми планами у мережі. Він зізнався, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу. До слова, його мати теж розповіла, що син давно мріяв купити рушницю.
- За словами матері, хлопець був спокійним, але людей не любив.
- Бекмансуров збирався атакувати школу, у якій колись навчався. Водночас згодом передумав. Він заявив, що не хотів провести там останні хвилини свого життя.
- Бекмансурова важко поранили, тому наразі стрілок перебуває у реанімації.
- Стрілка в лікарні охороняють близько 18 поліцейських та ОМОН.