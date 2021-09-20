Спершу пролунали постріли
Дмитро спізнився на заняття. Він саме підходив до університету, коли почув постріли. Неподалік також пролунав звук, який зазвичай буває, коли розбивається скло.
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У бік вокзалу вже тікали люди. Вони кричали, що стріляють. Дмитро теж побіг. Він встиг зауважити, як до університету наближається чоловік зі зброєю. Він був у чорному одязі та мав багато патронів. А ще, можливо, бронежилет.
Поранений повз вулицею
Студент, який не назвав своє ім'я, побачив стрілка через вікно. Очевидець перебував в аудиторії на шостому поверсі. Студенти не ризикували виходити через вікно, тому закрилися в аудиторії.
Хлопець розповів: він бачив, як внизу повз поранений. Коли прибула поліція, правоохоронці жестами звеліли студентам залишатися у сховку.
"Двері нас не врятували б"
Ольга розповіла, що нападник стріляв на другому поверсі. Налякані студенти втекли на четвертий і там тихо сиділи в аудиторії.
Ольга розповідає: дерев'яні двері все одно не врятували б. Тому студенти присунули до них шафу. Й намагалися мовчати.
Коли правоохоронці почали стукати у двері, їм ніхто не відчинив. Тільки після дзвінка правоохоронців робочим телефоном врятовані зрозуміли: усе закінчилося.
За словами Ольги, коли студенти нарешті вийшли з аудиторії, на підлозі вони побачили дівчину без ознак життя.
"У чатах з'явилися відео"
Антон почув вистріли, коли виходив з університету. Спершу він подумав, що це щось відбувається на будівництві поблизу. Про трагедію хлопець дізнався, коли у чатах поділилися фото та відео.
Дорогою Антон зустрів хлопця, який, намагаючись врятуватися, стрибнув з другого поверху.
За словами студента, адміністрація університету спрацювала дуже погано. Не було жодних сповіщень або сигналізації. Деякі викладачі продовжували спокійнісінько проводити пари, бо не знали, що відбувається.
Хвилин через 10 – 15 після пострілів приїхали правоохоронці та швидкі.
"Забігають дві дівчини і починається стрілянина"
Коли почалася стрілянина, Семен був у ліфті. Коли двері відчинилися, всередину забігли дві дівчини, і почалася стрілянина.
Ми їх затягнули (до ліфту – 24 канал), закрили двері, поїхали наверх, піднялися на п'ятий поверх, забарикадувалися і сиділи в аудиторіЇ,
– розповів Семен.
Стрілянина в Пермському університеті: головне
- У Пермському університеті 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь по людях.
- Жертвами стрілянини стали 6 людей. Окрім того, понад 20 людей – постраждали.
- Студенти намагалися врятуватися. Вони вистрибували у вікна або забарикадовувалися в аудиторії.
- Напередодні трагедії Бекмансуров хвалився своїми планами у мережі. Зокрема, він зізнався, що давно мріяв про таке і ретельно готувався. Гроші на зброю стрілок збирав ще з 10 класу.
- Бекмансуров збирався атакувати школу, у якій колись навчався. Водночас згодом передумав. Він заявив, що не хотів провести там останні хвилини свого життя.
- Також стрілок наголосив: він не є прихильником жодних екстремістських організацій.
- Спершу повідомили, що Бекмансуров загинув під час затримання. Водночас згодом інформацію спростували. Наразі стрілок перебуває у реанімації.