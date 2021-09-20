Спершу пролунали постріли

Дмитро спізнився на заняття. Він саме підходив до університету, коли почув постріли. Неподалік також пролунав звук, який зазвичай буває, коли розбивається скло.

Зауважте Готувався майже пів року: знайшли документи про купівлю зброї пермським стрілком

У бік вокзалу вже тікали люди. Вони кричали, що стріляють. Дмитро теж побіг. Він встиг зауважити, як до університету наближається чоловік зі зброєю. Він був у чорному одязі та мав багато патронів. А ще, можливо, бронежилет.

Поранений повз вулицею

Студент, який не назвав своє ім'я, побачив стрілка через вікно. Очевидець перебував в аудиторії на шостому поверсі. Студенти не ризикували виходити через вікно, тому закрилися в аудиторії.

Хлопець розповів: він бачив, як внизу повз поранений. Коли прибула поліція, правоохоронці жестами звеліли студентам залишатися у сховку.

"Двері нас не врятували б"

Ольга розповіла, що нападник стріляв на другому поверсі. Налякані студенти втекли на четвертий і там тихо сиділи в аудиторії.

Ольга розповідає: дерев'яні двері все одно не врятували б. Тому студенти присунули до них шафу. Й намагалися мовчати.

Коли правоохоронці почали стукати у двері, їм ніхто не відчинив. Тільки після дзвінка правоохоронців робочим телефоном врятовані зрозуміли: усе закінчилося.

За словами Ольги, коли студенти нарешті вийшли з аудиторії, на підлозі вони побачили дівчину без ознак життя.

"У чатах з'явилися відео"

Антон почув вистріли, коли виходив з університету. Спершу він подумав, що це щось відбувається на будівництві поблизу. Про трагедію хлопець дізнався, коли у чатах поділилися фото та відео.

Дорогою Антон зустрів хлопця, який, намагаючись врятуватися, стрибнув з другого поверху.

За словами студента, адміністрація університету спрацювала дуже погано. Не було жодних сповіщень або сигналізації. Деякі викладачі продовжували спокійнісінько проводити пари, бо не знали, що відбувається.

Хвилин через 10 – 15 після пострілів приїхали правоохоронці та швидкі.

"Забігають дві дівчини і починається стрілянина"

Коли почалася стрілянина, Семен був у ліфті. Коли двері відчинилися, всередину забігли дві дівчини, і почалася стрілянина.

Ми їх затягнули (до ліфту – 24 канал), закрили двері, поїхали наверх, піднялися на п'ятий поверх, забарикадувалися і сиділи в аудиторіЇ,

– розповів Семен.

Стрілянина в Пермському університеті: головне