Стрілок перебуває у реанімації. Його стан оцінюють як тяжкий.

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Під час затримання стрілка поранили. Згодом у мережі показали кадри, як це відбулося.

Спершу повідомили про смерть стрілка

Російські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора Махоніна повідомляли, що нападника ліквідували. Згодом неперевірені джерела навіть назвали точну годину його смерті: 12:10 за місцевим часом.

На сайті Пермського університету теж опублікували повідомлення про ліквідацію Бекмансурова. Однак згодом інформацію видалили.

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