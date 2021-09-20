Стрілок перебуває у реанімації. Його стан оцінюють як тяжкий.
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Під час затримання стрілка поранили. Згодом у мережі показали кадри, як це відбулося.
Спершу повідомили про смерть стрілка
Російські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора Махоніна повідомляли, що нападника ліквідували. Згодом неперевірені джерела навіть назвали точну годину його смерті: 12:10 за місцевим часом.
На сайті Пермського університету теж опублікували повідомлення про ліквідацію Бекмансурова. Однак згодом інформацію видалили.
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