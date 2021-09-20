Стрелок находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое.

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Во время задержания стрелявшего ранили. Впоследствии в сети показали кадры, как это произошло.

Сначала сообщили о смерти стрелка

Российские СМИ со ссылкой на заявление губернатора Махонина сообщали, что нападавшего ликвидировали. Впоследствии непроверенные источники даже назвали точное время его смерти: 12:10 по местному времени.

На сайте Пермского университета тоже опубликовали сообщение о ликвидации Бекмансурова. Однако впоследствии информацию удалили.

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