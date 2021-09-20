Все, что известно о юноше, который 20 сентября устроил смертельную стрельбу в российском вузе, читайте в материале.

Узнайте больше Стрельба в Пермском университете и смерть нападавшего: все, что известно

Нападение стрелок планировал заранее

Огонь во дворе университета открыл Тимур Бекмансуров. Перед инцидентом он писал о своих намерениях в соцсетях.

Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал,

– написал он.

Стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

Бекмансуров на выпускном в школе / Фото Mash

Он заявил, что сначала хотел атаковать бывшую школу, но изменил решение в конце марта – его учебное заведение "был слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".

Бекмансуров добавил, что ни к каким экстремистских организаций не принадлежит, а свои планы строил давно – деньги на оружие он собирал еще с 10 класса.



В сети опубликовали снимок стрелка / Фото LIFE SHOT

Видеодоказательства подготовки злоумышленника к стрельбе

В телеграме LIFE SHOT также обнародовали видео с камер наблюдения оружейного магазина. На них видно, как он покупает патроны, берет 150 штук.

В сети заявляют, что это была четвертая его покупка в этом заведении. Он совершил ее 27 августа, первая же была еще в мае.

Стрелок покупает патроны в вооруженном магазина: смотрите видео

Нападавший умер

Правоохранители задержали стрелка, однако тяжело ранили. О гибели Бекмансурова сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Стрелок был убит,

– сообщил он.

Махонин уточнил, что ликвидирован "один из нападавших" в Пермском государственном университете. Мол, проверяют информацию о возможных сообщниках.

По информации из неофициальных источников стрелка застрелили примерно в 12:10 по местному времени. Также появились кадры раненого преступника. Медики определенное время пытались спасти его, однако не смогли.

На страницах Пермского университета в соцсетях тоже сначала появилась информация о ликвидации, однако впоследствии ее удалили.

Стрельба в Перми: коротко о главном

Утром 20 сентября на дворе Пермского государственного университета неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия.

Чтобы спастись, часть студентов начала выпрыгивать из окон, другие – забаррикадировались в аудиториях.

В Федеральном центре медицины катастроф сообщили о 8 погибших и не менее 24 пострадавших в результате стрельбы.

В Пермском университете юноша устроил стрельбу: смотрите видео