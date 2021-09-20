Подробно об инциденте, который случился утром 20 сентября в российском вузе и привел к трагическим последствиям, читайте в материале.

К теме Студенты выпрыгивали из окон: в России устроили стрельбу в университете, есть погибшие

Мужчина пришел в университет и начал стрелять

Примерно в 11:00 по местному времени (10:00 по Киеву) во двор Пермского государственного университета пришел неизвестный с оружием. Далее мужчина начал стрелять. Он произвел примерно 30 выстрелов.

Сначала сообщали, что он делал это из травматического оружия, впоследствии уточнили, что нападавший использовал огнестрельное оружие. Это было гладкоствольное ружье Huglu 12 калибра.

На кадрах с места происшествия слышны выстрелы: смотрите видео

Кадры, на которых может быть стрелок: смотрите видео

Из-за стрельбы университет опубликовал обращение к студентам и преподавателям. Администрация вуза призвала всех закрыться в аудиториях и не выходить. Однако тех, кто имел возможность сбежать, попросили воспользоваться ею.

В разных корпусах заведения на момент инцидента находились примерно 3 тысячи человек. Часть студентов, чтобы спастись, начала выпрыгивать из окон и убегать. Другие же решили забаррикадироваться в помещении.



Студенты забаррикадировались в университете / Фото телеграмм Baza

Люди выпрыгивают из окон заведения: смотрите видео

Студенты выпрыгивают из окон, чтобы спастись: видео

Есть жертвы и пострадавшие в ходе стрельбы

В результате стрельбы погибли 8 человек, еще по меньшей мере 19 – получили ранения. Ранее сообщалось о меньшем числе жертв и пострадавших, поэтому есть вероятность, что это не окончательные данные.

Среди погибших есть и сам нападавший. Его тяжело ранили при задержании. Врачи оказывали ему помощь, но впоследствии стрелок скончался.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сейчас правоохранители проверяют, имел ли злоумышленник сообщников.

Важно! Информация о смерти нападавшего отличается в разных источниках. Если губернатор подтвердил ее, то вуз сперва обнародовал данные о ликвидации, но впоследствии удалил их.

Известно имя нападавшего

Предварительно, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. О своих намерениях он ранее рассказал в соцсетях.

Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настало время сделать то, о чем я мечтал,

– написал он.

Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сперва он хотел атаковать бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Мол, его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".

Бекмансуров добавил, что ни к каким экстремистским организациям не относится, а свои планы строил давно.



Стрелок во дворе вуза / Фото "Медуза"



Вероятный стрелок / Фото LIFE SHOT

Информация от очевидцев стрельбы

Студенты, которые были в университете на момент открытия огня нападавшим рассказали о том, как все происходило.

Я пришел на пары, народ бежит, потом услышал стрельбу. Я поднялся наверх, мы забаррикадировались в аудитории и ждали, что будет,

– отметил студент Лев Зенков.

Очевидцы также отмечают, что в университете не сработала тревога, а по местному радио не звучали никакие заявления о стрельбе.

Кроме того, студенты рассказали, что в вуз может попасть любой желающий, ведь нет никакого контроля на входе. Вероятно, охранника стрелок убил одним из первых.

Обратите внимание! Следственный комитет России по факту стрельбы возбудил уголовное дело об убийстве 2 и более человек.