Детально про інцидент, який трапився вранці 20 вересня у російському виші та призвів до трагічних наслідків, читайте у матеріалі.

До теми Студенти вистрибували з вікон: у Росії влаштували стрілянину в університеті, є загиблі

Чоловік прийшов в університет і почав стріляти

Приблизно об 11:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом) на подвір'я Пермського державного університету прийшов невідомий зі зброєю. Далі чоловік почав стріляти. Він здійснив приблизно 30 вистрілів.

Спершу повідомляли, що він робив це з травматичної зброї, згодом уточнили, що нападник використовував вогнепальну зброю. Це була гладкоствольна рушниця Huglu 12 калібру.

На кадрах з місця події чутно постріли: дивіться відео

Кадри, на яких може бути стрілок: дивіться відео

Через стрілянину університет опублікував звернення до студентів та викладачів. Адміністрація вишу закликала усіх закритися в аудиторіях та не виходити. Однак тих, хто мав можливість втекти, попросили скористатися нею.

У різних корпусах закладу на момент інциденту перебували приблизно 3 тисячі людей. Частина студентів, аби врятуватися, почала вистрибувати з вікон та втікати. Інші ж вирішили забарикадуватися у приміщенні.



Студенти забарикадувалися в університеті / Фото телеграм Baza

Люди вистрибують з вікон закладу: дивіться відео

Студенти вистрибують з вікон, аби врятуватися: відео

Є жертви та постраждалі у стрілянині

У результати стрілянини загинули 8 людей, ще щонайменше 19 – отримали поранення. Раніше повідомляли про меншу кількість жертв та постраждалих, тому є ймовірність, що це не остаточні дані.

Серед загиблих є й сам нападник. Його важко поранили при затриманні. Лікарі надавали йому допомогу, але згодом стрілок помер.

За словами губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна, наразі правоохоронці перевіряють, чи мав зловмисник спільників.

Відоме ім'я нападника

Попередньо, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Про свої наміри він раніше розповів у соцмережах.

Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв,

– написав він.

Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня. Мовляв, його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".

Бекмансуров додав, що до жодних екстремістських організацій не належить, а свої плани будував давно.



Стрілок на подвір'ї вишу / Фото "Медуза"



Ймовірний стрілок / Фото LIFE SHOT

Інформація від очевидців стрілянини

Студенти, які були в університеті на момент відкриття вогню нападником розповіли про те, як все відбувалося.

Я прийшов на пари, народ біжить, потім почув стрілянину. Я піднявся наверх, ми забарикадувалися в аудиторії, і чекали, що буде,

– зазначив студент Лев Зенков.

Очевидці також наголошують, що в університеті не спрацювала тривога, а по місцевому радіо не лунали жодні заяви про стрілянину.

Крім того, студенти розповіли, що у виш може потрапити будь-хто, адже немає жодного контролю на вході. Ймовірно, охоронця стрілок вбив одним із перших.

Зверніть увагу! Слідчий комітет Росії за фактом стрілянини порушив кримінальну справу про вбивство 2 і більше людей.