Усе, що відомо про чоловіка, який 20 вересня влаштував смертельну стрілянину у російському виші, читайте у матеріалі.

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Напад чоловік планував раніше

Вогонь на подвір'ї університету відкрив Тимур Бекмансуров. Перед інцидентом він писав про свої наміри у соцмережах.

Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв,

– написав він.

Стрілок детально розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад.



Бекмансуров на випускному у школі / Фото Mash

Він заявив, що спочатку хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня – його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".

Бекмансуров додав, що до жодних екстремістських організацій не належить, а свої плани будував давно – гроші на зброю він збирав ще з 10 класу.



У мережі оприлюднили знімок стрілка / Фото LIFE SHOT

Відеодокази підготовки зловмисника до стрілянини

У телеграмі LIFE SHOT також оприлюднили відео з камер спостереження магазину зброї. На них помітно, що чоловік купує патрони, бере 150 штук.

У мережі заявляють, що це була четверта його покупка у цьому закладі. Він здійснив її 27 серпня, перша ж була ще у травні.

Стрілок купує набої у збройному магазину: дивіться відео

Нападник у важкому стані в лікарні

Правоохоронці затримали стрілка, однак важко поранили. У телеграмі Mash зазначили, що він перебуває у лікарні з пораненнями грудної клітини, ніг, ураженням кишківника та печінки. Його стан оцінюють як дуже важкий. Наразі стрілка оперують.

Нагадаємо, раніше губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив про загибель Бекмансурова. "Стрілок був убитий", – заявляв він.

ЗМІ писали, що чоловіка застрелили приблизно о 12:10 за місцевим часом.

На сторінках Пермського університету у соцмережах також спершу з'явилася інформація про ліквідацію, однак згодом її видалили.

Стрілянина у Пермі: коротко про головне

Вранці 20 вересня на подвір'ї Пермського державного університету невідомий відкрив вогонь з вогнепальної зброї.

Аби врятуватися, частина студентів почала вистрибувати з вікон, інша – забарикадувалася в аудиторіях.

У Федеральному центрі медицини катастроф повідомили про 8 загиблих та щонайменше 24 постраждалих внаслідок стрілянини.

У Пермському університеті чоловік влаштував стрілянину: дивіться відео