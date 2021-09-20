Стрільця Тимура Бекмансурова важко поранили, оскільки він чинив опір. Нападник помер.

До теми Студенти забарикадувались в аудиторіях: з'явилось відео зі стрілком в університеті Пермі

Стрілець був озброєний вогнепальною зброєю

Раніше у пресслужбі Пермського державного університету повідомили, що Бекмансуров був озброєний травматичною зброєю. Проте згодом ЗМІ зазначили, що стрілець таки використовував вогнепальну зброю. Пізніше уточнили, це була гладкоствольна рушниця Huglu 12 калібру.

Вогонь, ймовірно, відкрив, 18-річний хлопець

Зазначимо, що стрільцем є, ймовірно, 18-річний Тимур Бекмансуров. Він опублікував детальні плани нападу на своїй сторінці у соцмережі. Хлопець розповів, що до жодних екстремістських організацій не належить та виношував свій намір давно.

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Стріляти Бекмансуров розпочав ще на подвір'ї навчального закладу. Студенти, налякані пострілами, вистрибували з вікон та забарикадувались в аудиторіях.

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