Стрелка Тимура Бекмансурова тяжело ранили, поскольку он сопротивлялся. Нападавший умер.

К теме Студенты забаррикадировались в аудиториях: появилось видео со стрелком в университете Перми

Стрелок был вооружен огнестрельным оружием

Ранее в пресс-службе Пермского государственного университета сообщили, что Бекмансуров был вооружен травматическим оружием. Однако впоследствии СМИ отметили, что стрелок все-таки использовал огнестрельное оружие. Позже уточнили, это было гладкоствольное ружье Huglu 12 калибра.

Огонь, вероятно, открыл, 18-летний парень

Отметим, что стрелком является, вероятно, 18-летний Тимур Бекмансуров. Он опубликовал детальные планы нападения на своей странице в соцсети. Парень рассказал, что ни к каким экстремистским организациям не относится и вынашивал свое намерение давно.

Читайте также Умер 18-летний стрелок, открывший стрельбу в Перми

Стрелять Бекмансуров начал еще во дворе учебного заведения. Студенты, напуганные выстрелами, выпрыгивали из окон и забаррикадировались в аудиториях.

Обратите внимание! В Следственном комитете России сообщили, что открыли уголовное дело за убийство двух и более лиц.