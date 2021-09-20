Стрелка ранили
По информации СМИ нападающего зовут Тимур Бекмансуров. При задержании его сильно ранили. Медики оказывали мужчине помощь.
Важно Студенты забаррикадировались в аудиториях: появилось видео со стрелком в университете Перми
Информацию о задержании стрелка подтвердили в министерстве внутренних дел России. Впоследствии губернатор Пермского края заявил, что нападавший умер, пишет "Дождь".
Что известно о предполагаемом нападающем
По данным Mash, 18-летний Бекмансуров накануне рассказал о своих планах в соцсетях. Он заявил, что "мечтал об этом давно". Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел атаковать бывшую школу, однако решил, что она "неприятное место для того, чтобы провести последние 10 минут жизни".
Стрельба в Перми: детали
- Утром 20 сентября неизвестный с огнестрельным оружием проник на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу на улице.
- Напуганные студенты выпрыгивали прямо из окон здания, часть забаррикадировалась в аудиториях.
- Администрация вуза рекомендовала всем закрыться в аудиториях и не выходить из них.
- Сейчас известно о 8 погибших и по меньшей мере 19 раненых во время стрельбы.
- В Следственном комитете России сообщили, что открыли уголовное дело за убийство двух и более лиц.