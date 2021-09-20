Стрелка ранили

По информации СМИ нападающего зовут Тимур Бекмансуров. При задержании его сильно ранили. Медики оказывали мужчине помощь.

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Информацию о задержании стрелка подтвердили в министерстве внутренних дел России. Впоследствии губернатор Пермского края заявил, что нападавший умер, пишет "Дождь".

Что известно о предполагаемом нападающем

По данным Mash, 18-летний Бекмансуров накануне рассказал о своих планах в соцсетях. Он заявил, что "мечтал об этом давно". Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел атаковать бывшую школу, однако решил, что она "неприятное место для того, чтобы провести последние 10 минут жизни".

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